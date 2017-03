19. Preisverleihung der L'Oréal-UNESCO For Women in Science Awards - Ein Abend im Zeichen von Frauen, die die Welt verändern können

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Paris (ots/PRNewswire) -Gestern Abend fand die 19. Preisverleihung der L'Oréal-UNESCO ForWomen in Science Awards im Maison de la Mutualité in Paris statt.Viele internationale Vertreter der Wissenschaft haben fünfaußergewöhnliche Frauen aus der Forschung und ihre Erfolge in denNaturwissenschaften gewürdigt. Die Veranstaltung wurde von IrinaBokova, Generaldirektorin der UNESCO, und Jean-Paul Agon,Vorsitzender und CEO von L'Oréal sowie Vorsitzender derL'Oréal-Stiftung, eröffnet. Das vollständige Pressedossier finden Siehier: http://fondationloreal.com/documents/9e75d9f5-f216-4afa-95a5-ad4fd0747852/download?lang=en
Die Preisträgerinnen 2017: Frauen aus der wissenschaftlichen EliteDie L'Oréal-UNESCO For Women in Science Awards 2017 würdigten fünfherausragende Wissenschaftlerinnen, ihre Erfolge und ihreKreativität. Jede dieser Frauen wurde mit einem mit 100.000 EURdotierten Preis ausgezeichnet. Damit sollen ihre wissenschaftlichenBeiträge in den Bereichen Quantenphysik, Naturwissenschaften undAstrophysik anerkannt und gewürdigt werden.VISUELLDiese Wissenschaftlerinnen aus fünf unterschiedlichen Kontinentenleisten einen bedeutenden Beitrag, um die Situation auf unseremPlaneten zu verbessern:Professor Niveen M. KHASHAB (Saudi-Arabien), für die Entwicklungneuer Nanopartikel zur Verbesserung der Früherkennung vonKrankheiten.Ihre Arbeit im Bereich analytischer Chemie könnte zu einergezielteren und personalisierteren medizinischen Behandlung führen.Professor Michelle SIMMONS (Australien), für ihre Pionierarbeit imBereich ultraschneller Quantencomputer.Ihre Arbeit an atomaren Transistoren könnte einen Beitrag zurEntwicklung zukünftiger Computer leisten.Professor Nicola A. Spaldin (Schweiz), für die Entwicklungmagnetischer Materialien zum Einsatz in elektronischen Geräten dernächsten Generation.Ihre Forschung im Bereich multiferroischer Materialien könnte eineneue Generation von elektronischen Gerätebestandteilen hervorbringen.Professor Maria Teresa Ruiz (Chile), für die Entdeckung einerneuen Art von Himmelskörper, zum Teil Stern und zum Teil Planet,verborgen in der Dunkelheit des Universums.Ihre Beobachtungen von sogenannten braunen Zwergen kann dazubeitragen, die universelle Frage nach Leben auf anderen Planeten zubeantworten.Professor Zhenan Bao (USA), für die Entwicklung von durch diemenschliche Haut inspirierter elektronischer Materialien.Ihre Forschung im Bereich flexibler, dehnbarer und leitenderMaterialien kann dazu beitragen, die Lebensqualität von Patienten mitProthesen verbessern.Jean-Paul Agon hob in seiner Eröffnungsrede den Einfluss allerWissenschaftlerinnen hervor, die in diesem Jahr ausgezeichnet wurden."Nur wenn die wissenschaftliche Forschung im Dienst derWeltbevölkerung geteilt und kontrolliert wird ist sie in der Lage,die gewaltigen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen ?und unsere Forscherinnen sind dafür der Beweis. Sie tragen zur großenBedeutung der Wissenschaft bei."