Ab 19. Oktober 2018 online: fünf Samstagskrimis vorab in der ZDFmediathek (FOTO)

Mainz (ots) -Zum Teil mehrere Wochen vor der TV-Ausstrahlung stellt das ZDF amFreitag, 19. Oktober 2018, gleich fünf neue Samstagskrimis online. Ab10 Uhr können in der ZDFmediathek unterhttps://www.zdf.de/filme/samstagskrimi-100.html die folgenden Filmeabgerufen werden: "Ein starkes Team: Tödlicher Seitensprung"(TV-Ausstrahlung: 20. Oktober 2018), "Schwartz & Schwartz: Meinerster Mord" (27. Oktober), "Wilsberg: Mörderische Rendite" (3.November), "Stralsund - Waffenbrüder" (10. November) und "Herr undFrau Bulle: Tod im Kiez" (17. November). Alle Filme sind drei Monatelang in der ZDFmediathek verfügbar.In "Ein starkes Team: Tödlicher Seitensprung" ermitteln dieKommissare Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Otto Garber(Florian Martens) in der Welt der professionellen Seitensprünge,nachdem in einem Hotel die Leiche einer leichtbekleideten Frauaufgefunden wurde. Das "starke Team" wird in dem Fall, den das ZDF amSamstag, 20. Oktober 2018, um 20.15 Uhr zeigt, erstmals durch dieneue Gerichtsmedizinerin Dr. Gabriele Simkeit (Eva Sixt) unterstützt."Mein erster Mord" ist der erste Film der neuen Krimireihe"Schwartz & Schwartz", in deren Mittelpunkt zwei Brüder stehen, dieunterschiedlicher nicht sein könnten. Mads Schwartz (Golo Euler) istein hochanständiger Polizist und Familienvater, sein Bruder Andi(Devid Striesow) ein charmanter, aber unzuverlässiger Zeitgenosse,der sich als Detektiv über Wasser hält. Seit Jahren hatten die beidenkeinen Kontakt mehr. Doch ausgerechnet bei Mads' erstem großen Fallbei der Berliner Mordkommission taucht sein Bruder wieder auf. DasZDF strahlt den Krimi am Samstag, 27. Oktober 2018, 20.15 Uhr, aus.In "Wilsberg: Mörderische Rendite" fühlen Privatdetektiv GeorgWilsberg (Leonard Lansink) und sein Freund Ekki (Oliver Korittke)einem unseriösen Vermögensberater auf den Zahn, der Rentner um ihreErsparnisse bringt. Das ZDF zeigt den Film am Samstag, 3. November2018, um 20.15 Uhr.In "Stralsund - Waffenbrüder", im ZDF am Samstag, 10. November2018, 20.15 Uhr zu sehen, explodiert bei einem Anschlag der Bus einerKindertagesstätte. Erste Ermittlungen ergeben, dass dafürausgefeilte, aber veraltete Technik angewendet wurde, ähnlich wie beieinem Terroranschlag der RAF 1991. Die Kommissare Nina Petersen(Katharina Wackernagel) und Karl Hidde (Alexander Held) ermitteln,was dahinter steckt.Im neuen Samstagskrimi "Herr und Frau Bulle: Tod im Kiez" spielenAlice Dwyer und Johann von Bülow ein Ehepaar, das in derselbenBranche arbeitet: Yvonne Wills ist Kriminalhauptkommissarin mitVerbindungen in die Berliner Unterwelt, Ehemann Heiko ein angesehenerFallanalytiker. Ihren ersten gemeinsamen Fall verdanken sie demprivaten Besuch eines Tangoabends. Im ZDF ist "Herr und Frau Bulle:Tod im Kiez" am Samstag, 17. November 2018, um 20.15 Uhr zu sehen.