19. Oktober 1987

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der größte Börsenpechvogel der vergangenen 80 Jahre wäre wohl am Freitag, dem 16. Oktober 1987, in den Markt eingestiegen. Denn nachdem sich über das folgende Wochenende die Angst vor einem abstürzenden US-Dollar verschärft hatte, waren die Aktienmärkte rund um den Globus in den freien Fall übergegangen. Die Verkaufswellen wurden...