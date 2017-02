London (ots/PRNewswire) -Das 19. jährliche Africa Energy Forum (AEF) wurde für den 7. bis9. Juni in Kopenhagen angekündigt. Die Entscheidung, das Forum inDänemark zu veranstalten, wurde getroffen, um aus demInvestmentpotenzial der nordischen Länder für Afrika Kapital zuschlagen und die Technologien vorzuführen, die in der ganzen Regiongenutzt werden, um Städte sauber zu halten und kostengünstig zubetreiben - Technologien, die in afrikanischen Ländern eingesetztwerden könnten.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/465535/Africa_Energy_Ministers.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/465536/Africa_Energy_Investment.jpg )Simon Gosling, Hauptgeschäftsführer von EnergyNet, kommentierte:"Da Dänemark mit seinen Initiativen für saubere Energie und derMischung von öffentlicher und privater Finanzierung den Weg weist,ist Kopenhagen der ideale Ort, um afrikanische Interessensvertreterund internationale Investoren willkommen zu heißen, damit sie miteinigen führenden Energieunternehmen des Landes überProjektpartnerschaften sprechen können. Das Motto der im Juni 2017stattfindenden Konferenz in Kopenhagen heißt ,Entwicklung vonFinanzinstituten'. Daher fügt es sich gut, dass Dänemarks InvestmentFund for Developing Countries (IFU) am ersten Tag der Konferenz imJuni sein 50-jähriges Geschäftsjubiläum feiert."In seinem 19. Jahr bringt das AEF Vertreter der höherenFührungsebenen von Regierungen, Versorgungsunternehmen,Aufsichtsbehörden, Stromproduzenten, Finanzinstituten,Technologieanbietern, Beratungsunternehmen, Rechtskanzleien undgroßen Energieverbrauchern zusammen, damit sie Partnerschafteneingehen, Möglichkeiten erkennen und gemeinsam die Branchevoranbringen können.Die AEF 2016 wurde von 2.100 Teilnehmer aus 80 Ländern, darunter32 afrikanische Länder, besucht. Zudem wurden bei der AEF 2016 inLondon fünf große Energiegeschäfte und Unternehmenszusammenschlüssemit einem Gesamtwert von über 1 Milliarde US-Dollar bekanntgegeben,an denen Unternehmen wie zum Beispiel Harith General Partners, AfricaFinance Corporation, World Bank Group, Mainstream Renewable Power undUSTDA beteiligt waren. Dies zeigt die Rolle der Konferenz als einePlattform für Branchenentwicklungen.Über EnergyNet:EnergyNet organisiert seit 18 Jahren Investmentforen für AfrikasStromsektor und arbeitet mit 23 verschiedenen Staatsregierungen undstaatlichen Versorgungsunternehmen zusammen, um Treffen vonInvestoren zu veranstalten, die mit vertrauenswürdigenInteressenvertretern aus dem öffentlichen Sektor Afrikas Beziehungenaufbauen können, um die Entwicklung der Stromversorgungvoranzutreiben. Das EnergyNet-Team verbringt über 220 Tage pro Jahrmit Reisen, um Interessensvertreter in ganz Afrika zu treffen.Pressekontakt:Amy Offord - Marketing ManagerEvent-Daten: 7.-9. Juni 2017Event-Ort: Bella Center, Kopenhagen, DänemarkVeranstalter: EnergyNet, ein Unternehmen der Clarion Events LtdE-Mail: AEF@energynet.co.ukTel.: +44(0)20-7384-8068Besuchen Sie: http://www.africa-energy-forum.comOriginal-Content von: EnergyNet, übermittelt durch news aktuell