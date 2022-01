198 Verkehrstote im November 2021 / Zahl der Verletzten 15 % höher als im Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots) -Im November 2021 sind in Deutschland 198 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das 7 Personen mehr als im November 2020. Die Zahl der Verletzten ist im November 2021 gegenüber dem Vorjahresmonat um 15 % auf rund 26 900 gestiegen.Januar bis November: 1,2 % mehr Unfälle als im VorjahreszeitraumVon Januar bis November 2021 erfasste die Polizei insgesamt 2,1 Millionen Straßenverkehrsunfälle und damit 1,2 % mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Darunter waren 236 900 Unfälle mit Personenschaden (-5 %), bei denen 2 345 Menschen getötet wurden. Das waren 184 Unfalltote oder 7 % weniger als in den ersten elf Monaten des Jahres 2020. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank um 4 % auf 294 700.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Statistik der Straßenverkehrsunfälle,Telefon: +49 611 75 4852,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell