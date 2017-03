Mainz (ots) -Fast 200 Gäste aus dem ganzen Bundesgebiet folgten der Einladungder Handwerkskammer Rheinhessen zur diesjährigen Meisterfeier am 18.März in die Handwerkskammer Mainz zu Ehren der 194 neuenHörakustiker-Meister. Dort feierte ein großer Teil der Absolventenmit Freunden und Familienangehörigen diesen ganz besonderen Tag imBerufsleben eines Hörakustikers.Kammerpräsident Hans-Jörg Friese wünschte seinen neuen Kolleginnenund Kollegen das Beste. "Ihnen ist eine phantastische beruflicheZukunft sicher", ehrte er die neuen Meisterinnen und Meister. DiesemDank und Wunsch schloss sich auch biha-Präsidentin, Marianne Frickel,an, die verkündete, dass die neuen Meisterinnen und Meister Siegerder Champions League ihrer Branche sind. Mit besonderem Stolzforderte sie die Kolleginnen und Kollegen auf, Auszubildende zufördern und das Handwerk mit seinen mittelständischen Strukturenweiter voranzutreiben. "Den jungen und dynamischen Menschen inunserer Branche gehört die Zukunft", sagte Marianne Frickel an diesemFesttag.Ehrengast Heike Strack, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Mainzhielt die Laudatio. In ihrer Rede zeigte sie die Chancen desHörakustiker-Handwerks ebenso auf wie die positiven Herausforderungeneiner Selbständigkeit der nunmehr mit den höchsten Würden desHandwerks gekrönten Meisterinnen und Meister.Mit dem Meisterbrief in der Tasche eröffnen sich bestePerspektiven. Mit ihm steht beispielsweise der Selbstständigkeitnichts mehr im Wege.Die Hörakustik ist ein gefahrengeneigter Gesundheitsberuf;Hörakustiker arbeiten mit und direkt am Menschen. Fehlende Ausbildungim Zusammenhang mit einer Hörsystemversorgung führt zugesundheitlichen Folgen. Deswegen gilt im Hörakustiker-Handwerk eine"ständige Meisterpräsenz": In jedem Betrieb muss ein Meisterarbeiten, wenn individuelle Anpassungen durchgeführt werden."Durch die Meisterpräsenz lassen sich eine sehr guteVersorgungsqualität und ein optimales Versorgungsergebnisgarantieren", sagt Marianne Frickel. "Die Präsenzpflicht des Meistersist der beste Verbraucherschutz."2016 haben die Hörakustiker bundesweit rund 1.248.000 Hörsystemeangepasst. Nur Hörakustiker dürfen die vollständige Versorgung mitHörsystemen durchführen, ein sehr beratungsintensiver Prozess.Gemeinsam mit dem Kunden wird das individuell passende Hörsystemausgewählt und exakt auf die Bedürfnisse und die Hörsituation genaudieses Menschen eingestellt. Nach der Anpassung des Hörsystemsbegleitet der Hörakustiker die Kunden mit einem umfassendenServiceangebot meist über viele JaHintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit 6.000Hörakustiker-Betrieben und ca. 14.500 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk ca. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mitqualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnungder Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustikerin Deutschland.Pressekontakt:Bundesinnung der HörakustikerDr. Juliane Schwochschwoch@biha.de(06131) 96560-28Original-Content von: Bundesinnung der H?rakustiker Kd?R, übermittelt durch news aktuell