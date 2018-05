18-jähriger übergibt 110.000 Unterschriften an Joachim Herrmann: Freistaat statt Polizeistaat

Fürth (ots) - Heute hat Nicolai Wilke aus Heroldsberg BayernsInnenminister Joachim Herrmann in Fürth 110.000 Unterschriften gegendas Polizeiaufgabengesetz (PAG) übergeben. Einen Tag nach derGroßdemonstration gegen das Gesetz in München geht damit der Protestweiter. Nicolai Wilke hat auf WeAct, der Petitionsplattform vonCampact, dazu aufgerufen, gegen das geplante Gesetz zu protestieren,das schon nächste Woche durch den Landtag gehen soll. Der 18-Jährigetraf den Staatsminister am Rande der Eröffnung des Landesamtes fürStatistik."Ich habe Minister Herrmann klar gemacht, dass wir einen Freistaatund keinen Polizeistaat wollen", sagt Wilke. Die Kritik amGesetzentwurf richtet sich vor allem gegen die Einschränkung derBürgerrechte, etwa der Unschuldsvermutung und der freien Bestimmungdes Aufenthaltsortes. Eine angenommene "drohende Gefahr" würde diePolizei berechtigen, Bürgerinnen und Bürger abzuhören odervorzuladen. Auch den Vorbeugewahrsam, der bis auf drei Monateausgeweitet werden soll, beklagt er. Nicolai Wilke: "Es gibt immerweniger Kriminalität, aber wir sollen stärker überwacht werden - dasist unlogisch."Nicolai Wilke ist Fach-Abiturient aus Heroldsberg bei Nürnberg.Für ihn ist der Widerstand gegen das PAG deshalb wesentlich, weilDemokratie, freie Meinungsäußerung und das Demonstrationsrecht"wichtiger sind als Überwachungswahn und Einschränkung derBürgerrechte." Viele der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner derOnline-Petition vor allem aus Bayern machen deutlich, dass sich mitder Protest nicht gegen die Polizei im allgemeinen richtet, sonderndass die bisherigen Befugnisse als Exekutiv-Organ ausreichten. Mandürfe nicht die Bevölkerung in Bayern unter Allgemeinverdacht stellen- nur um der AfD Wählerinnen und Wähler abzujagen.Achtung Redaktionen:Die WeAct-Petition gegen das Bayerische Polizeiaufgabengesetz(PAG) finden Sie hier:https://weact.campact.de/petitions/neues-polizeiaufgabengesetz-pag.Mittlerweile hat sie über 120.000 Unterschriften.WeAct ist die Petitionsplattform von Campact, auf der Bürgerinnenund Bürger eigene Online-Appelle starten können. Campact ist eineBürgerbewegung, mit der 1,9 Millionen Menschen für progressivePolitik streiten.Pressekontakt:Svenja Koch, Pressestelle Campact und WeActWir stellen auch gern den Kontakt zu Nicolai Wilke herkoch@campact.de, Tel.: 04231 957 490 (auch mobil),Artilleriestraße 6, 27283 VerdenOriginal-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell