18. Tour of Qinghai Lake bietet neue Herausforderung und Abenteuer

Chaka, China (ots/PRNewswire) - Veröffentlicht von Xinhuanet.Nachstehend steht der vollständige Artikel zur Verfügung.Das 18. Radrennen Tour of Qinghai Lake (TDQL) startete am 13. Juliin Haidong-Stadt im Nordwesten der Qinghai-Provinz Chinas, alsinsgesamt 154 Radrennfahrer in 22 Teams aus China und dem Ausland inden Startlöchern standen, um gegen die Zeit, Hitze und Höhe um denSiegertitel zu konkurrieren.Während zwei Wochen wird das Rennen in Qinghai, Gansu und Ningxiaüber 13 Etappen mit einer Gesamtstrecke von 3001 km stattfinden,einschließlich einer Renndistanz von 1631 km und einem Höhenanstiegauf 3817 Meter. Die Teilnehmer aus sechs kontinentalen Profiteams desInternationalen Radsport-Verbands (UCI) und 16 kontinentalen Teamswetteifern um Siegerprämien von 50 Millionen USD.Als einer der Höhepunkte in diesem Jahr haben die Radsportler zumersten Mal die Chance, in den "Caka Salt Lake" zu fahren, der als"Spiegel des Himmels" bekannt ist. Diese Etappe findet am 18. Julivor dem Hintergrund atemberaubender Anblicke auf die schneebedecktenBerge und den blauen Himmel statt, die sich in einem ruhigen undkristallklaren See widerspiegeln."Betrachtet man die Strecke, die für das Event 2019 festgelegtwurde, haben die Veranstalter es wieder einmal geschafft, etwas ganzBesonderes zu organisieren. Mit den Höhenanstiegen hier in Qinghaiist die Veranstaltung zweifellos einzigartig und gehört zu denen, diesicher einem echten Tourchampion Ehre machen", erklärte derUCI-Vertreter Majid Hashim Kiran bei der Eröffnungsfeier.Als jährliches Straßenradrennen seit 2002 ist die TDQL Lake als2.HC-Rennkategorie und Teil der UCI Asia Tour klassifiziert."Diese Tour hat sich im Laufe der Jahre als eines deranspruchsvollsten Rennen weltweit und mit einer Reiheunterschiedlicher Sieger aus verschiedensten Nationen etabliert",fügte Kiran hinzu. "Der UCI ist sehr zufrieden, dass dieseVeranstaltung sich weiterhin so prominent im Asien-Tour-Kalenderdarstellt und außerdem eine so zentrale Rolle spielt, um unserenwundervollen Sport in China zu präsentieren."Während der letzten 18 Jahre hat sich die TDQL ein Renommee alsChinas Top-Radrennen aufgebaut und hat sich "schrittweise zu einerinternationalen Marke mit weltweiter Wahrnehmung, internationalenStandards und chinesischen Charakteristiken entwickelt", erklärte LiJianming, der stellvertretende Direktor der StaatlichenGeneralverwaltung für Sport, während der Eröffnungsfeier, und erergänzte, dass "diese Tour auch ein Zeugnis für die Entwicklung undErrungenschaften in der westlichen Region Chinas ist".Foto -https://mma.prnewswire.com/media/948905/Tour_Qinghai_Lake.jpgPressekontakt:Wei Wang+86-185-1894-8490wangwei@xinhuaeurope.comOriginal-Content von: Xinhuanet Guangdong Channel, übermittelt durch news aktuell