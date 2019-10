Berlin (ots) -Fundamentaler Unterschied zwischen herkömmlichen E-Zigaretten undillegalen "E-Joints": Verband warnt vor illegalen Cannabis-Produktenund mahnt Aufklärung der Öffentlichkeit an.Nachdem in den USA illegale und gestreckte Cannabis-Produkte("E-Joints") zu mehreren Todesfällen geführt haben, warnt der Verbanddes eZigarettenhandels (VdeH) vor dem Konsum illegaler "E-Joints".Gleichzeitig betont der der VdeH den fundamentalen Unterschied zurherkömmlichen E-Zigarette und mahnt die Aufklärung von Verbrauchernan.Michal Dobrajc, Vorsitzender des VdeH: "'E-Joints' sind keineE-Zigaretten. Rein äußerlich ähneln diese Cartridges zwar derherkömmlichen E-Zigarette, tatsächlich aber handelt es sich um zweigänzlich verschiedene Produkte." Im Fachhandel angeboteneE-Zigaretten und nikotinhaltige Flüssigkeiten (Liquids) unterlägengesetzlichen Kontrollen und einer strengen Regulierung, so Dobrajc.Für die "E-Joints" gelte das nicht, ihre THC-haltigen Flüssigkeitenseien potenziell lebensgefährlich. Dobrajc: "Illegale 'E-Joints'können einen unbekannten Cocktail aus Betäubungsmitteln, Pestizidenund anderen gesundheitsschädlichen Stoffen enthalten. Wir ratendeshalb dringend vom Erwerb und vom Konsum von 'E-Joints' ab."Ausschlaggebend für die jüngsten Todesfälle ist, Untersuchungenvon US-Behörden zufolge, der Einsatz zähflüssiger Streckmittel, diesich ausschließlich in den THC-haltigen Ölen für "E-Joints" fanden.Laut übereinstimmenden Berichten handelt es sich dabei umVitamin-E-Acetat, das sich nicht für die Inhalation eignet und demKäufer einen hohen THC-Gehalt suggerieren soll. Solche fetten Öle(Lipide) können zu einer Lipidpneumonie führen.In nikotinhaltigen Liquids für E-Zigaretten hingegen sind inDeutschland Vitamine grundsätzlich als Zusatzstoff gesetzlichuntersagt und die Verwendung des Acetats zum Zwecke des Streckensmacht weder wirtschaftlichen noch tatsächlichen Sinn, weshalb es inregulären Liquids nicht dafür verwendet wird. "Reguläre Liquids fürE-Zigaretten enthalten keine Lipide, Punkt, " stellt der Vorsitzendedes VdeH klar. Labortests in den USA zeigten außerdem, dass einigeder auf dem Schwarzmarkt gehandelten Flüssigkeiten für "E-Joints" mitdem Fungizid Myclobutanil verunreinigt waren, das bei Erhitzung zumlebensgefährlichen Cyanid werden kann. Eine weitere, im New EnglandJournal of Medicine veröffentlichte, pathologische Untersuchung hatgezeigt, dass die Lungenschäden aussehen wie Chemische Pneumonitis,die durch toxische Chemikalien entstehen. "Das sind eindeutigeHinweise darauf, dass es zu einer durch die Inhalation toxischerSubstanzen ausgelöste akute Entzündung gekommen ist und es sich nichtum ein grundsätzliches Phänomen aufgrund chronischen Konsumsregulierter Produkte handelt," so Dobrajc.Da nicht auszuschließen ist, dass diese "E-Joints" auchhierzulande auf dem Schwarzmarkt auftauchen, fordert der VdeH einebessere Verbraucheraufklärung, die den Unterschied zwischen"E-Joints" und E-Zigaretten betont. "Zwischen den 'E-Joints' in denUSA und der herkömmlichen E-Zigarette gibt es keinen Zusammenhang",sagt Michal Dobrajc, Vorsitzender des VdeH. "All die betroffenenStoffe finden sich nicht in den herkömmlichen, freiverkäuflichenLiquids. E-Zigaretten bergen deshalb nicht dasselbe Risiko wie'E-Joints'."Zu diesem Urteil kam jüngst auch das Bundesinstitut fürRisikobewertung (BfR) und das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ).Beide Institutionen stellten klar, dass die Vorkommnisse in den USAnichts mit regulären E-Zigaretten zu tun haben und verweisen auf diegeringere Schädlichkeit von E-Zigaretten im Vergleich zu Tabakrauch.Michal Dobrajc appelliert an die Medien: "Öffentliche Stellen inDeutschland haben die tatsächliche Lage erkannt und kommuniziereneindeutig, was die eigentliche Gefahr ist. Die Medien haben eine hoheVerantwortung gegenüber Verbrauchern, diesen ebenfalls deutlich zumachen, worin die Gefahr tatsächlich besteht, nämlich in illegalen,verunreinigten und gestreckten 'E-Joints'."Die amerikanische Centers for Disease Control (CDC) warntmittlerweile, genau wie schon zuvor die Food and Drug Administration(FDA), ausdrücklich vor dem Erwerb von THC-Produkten ausinoffiziellen Quellen und nicht mehr allgemein vor E-Zigaretten.Der VdeH weist darauf hin, dass durch die Berichterstattung zu denUS-Vorfällen, E-Zigaretten-Nutzer vermehrt zum deutlich schädlicherenRauchen zurückkehrten. Michal Dobrajc, VdeH-Vorsitzender: "Es istparadox, dass Verbraucher die E-Zigarette wieder gegen dieTabakzigarette eintauschen - obwohl die E-Zigarette nachwissenschaftlichem Kenntnisstand um 95 Prozent weniger schädlich istund die Tabakzigarette umgekehrt allein in Deutschland für 110.000Todesfälle pro Jahr sorgt. 