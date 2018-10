München (ots) -Im aktuellen Kindersitztest von ADAC und Stiftung Warentest wurden18 in Deutschland erhältliche Kindersitze auf Herz und Nierengeprüft. In puncto Sicherheit, Bedienung, Ergonomie undSchadstoffgehalt konnten elf der getesteten Sitze mit "gut"abschneiden, drei immerhin mit "befriedigend". Damit übertreffendiese Sitze die gesetzlichen Ansprüche deutlich.Die Tester mussten aber auch viermal die Note "mangelhaft"vergeben. Erhöhte Schadstoffwerte in den Bezugsstoffen der Sitzeführte bei "Jané Koos i-Size + iPlatform", "Jané Koos i-Size" und"Nachfolger Hy5 TT" zu diesem schlechten Testurteil. Die Bezüge sindmit Naphthalin belastet. Dieser Stoff steht im Verdacht einekrebserregende Wirkung zu haben - damit wurden die Sitze direktabgewertet. Der Bezugsstoff des "Osann Fox" enthält dieFlammschutzmittel TCPP und TDCP. Da die Messwerte die für Spielzeuggeltenden Grenzwerte der Richtlinie 2014/79/EU überschreiten, wirdsein Schadstoffgehalt mit "mangelhaft" bewertet.Untersucht wurden Sitze aus allen fünf Gewichtsklassen (0, 0+, I,II und III). Auch ein aufblasbarer Sitz war im Test dabei.Insbesondere flexibel reisende Familien mit verschiedenenVerkehrsmitteln oder Nutzer von Car-Sharing-Angeboten sollen mit dem"Nachfolger Hy5 TT" angesprochen werden. Er wiegt knapp über fünfKilogramm, braucht vergleichsweise wenig Stauraum und kann daher gutüber längere Strecken getragen werden. Mit Hilfe einer mitgeliefertenPumpe kann der Sitz bei Bedarf aufgepumpt werden. Sowohl im BereichSicherheit als auch bei der Bedienung erreicht er ein "befriedigend".An den strengen Kriterien der Schadstoffprüfung scheitert der"Nachfolger Hy5 TT" allerdings und kann insgesamt nur mit"mangelhaft" bewertet werden.Um immer die richtige Kindersitzgröße für das jeweilige Kind, aberauch für das eigene Auto zu finden, hat der ADAC einige Tipps zu Kaufund Einbau zusammengestellt:- Nicht jeder Kindersitz passt gleich gut in alle Autos, und auchdie persönlichen Vorlieben von Eltern und Kindern unterscheidensich. Deshalb unbedingt das eigene Fahrzeug und das Kind mit insGeschäft nehmen. So kann man den Einbau proben und sieht, ob undwie gerne das Kind im Sitz sitzt.- Erst in die nächsthöhere Sitzklasse wechseln, wenn das Kind dasempfohlene Gewicht sicher erreicht hat.- Ein Kindersitz muss möglichst stramm und standsicher im Fahrzeugeingebaut werden. Bei älteren Fahrzeugen können z. B. langeGurtschlossbefestigungen dazu führen, dass sich der Sitz nichtstabil anschnallen lässt.- Für eine optimale Rückhaltung sollte man darauf achten, dass dieGurte möglichst geradlinig verlaufen und keine Falten werfen.- Bei Babyschalen ist es wichtig zu prüfen, ob die Gurtlänge imFahrzeug ausreicht. Ist der Gurt zu kurz für eine herkömmlicheBabyschale, lässt sich eventuell eine Schale mit separater Basismontieren.- Bei Sitzerhöhungen mit Rückenstütze kann es vorkommen, dass derGurt sich nicht mehr selbstständig aufrollt, wenn sich das Kindnach vorne beugt. Dann passt die Position derSchultergurtführung nicht zur Gurtgeometrie des Autos, und mansollte ein anderes Modell wählen.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell