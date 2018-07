18. Fachkongress für Holzenergie am 27.-28.09.2018 in Würzburg: Vollständiges Programm verfügbar

Bonn (ots) - Am 27. und 28. September findet der 18. FachkongressHolzenergie statt. In Kooperation mit dem BayerischenStaatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie sowie demBayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft undForsten findet der jährliche Branchentreff mit über 200 Teilnehmernin der Residenzstadt Würzburg auf der Festung Marienberg statt. Gernemöchten wir Sie hierzu einladen, um mit uns über die Zukunft derHolzenergie zu diskutieren.Nach jahrelangem und teils sehr zähem Ringen haben sich dieGremien der EU nun auf die Inhalte der neuen Richtlinie fürerneuerbare Energien, die sog. RED II, verständigt. Auch in derHolzenergie-Branche werden die Beschlüsse spürbar werden. Siebetreffen vielerlei Aspekte der Wertschöpfungskette Holzenergie.Diese Themenvielfalt spiegelt sich in dem umfangreichenProgrammangebot des diesjährigen Fachkongresses: Die ThemenbereicheHolz im Strom- und Wärmemarkt, Umwelt und Emissionen, Nachhaltigkeit,Rohstoffbereitstellung, Holzvergasung, Kurzumtriebsplantagen,Holzaschenutzung und die damit verknüpften Fragestellungen zeigen dievielfältigen Anforderungen an die zukünftige Branchenentwicklung.Sie erwartet wieder eine große Themenvielfalt, in der Strategienzum Ausbau der Holzenergie im Wärme- und Strommarkt entwickelt undLösungsansätze für die Herausforderungen des Sektors vorgestelltwerden. Der FVH präsentiert Ihnen durch wissenschaftlicheFachbeiträge, politische Statements und praktisches, angewandtesWissen aus dem industriellen Bereich der Holzenergie aktuelle Themenund Informationen aus dem gesamten Spektrum der WertschöpfungsketteHolzenergie.Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unterhttps://www.fachkongress-holzenergie.de/Pressekontakt:Bundesverband Bioenergie e.V.Markus HartmannTel.: +49 (0)228/8100222hartmann@bioenergie.deOriginal-Content von: Bundesverband BioEnergie e.V., übermittelt durch news aktuell