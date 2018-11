Unterföhring (ots) - Neuer Bestwert für "The Voice of Germany" inder achten Staffel in SAT.1. Die beliebte Musikshow punktet amSonntagabend mit hervorragenden 18,3 Prozent Marktanteil bei den14-bis 49-jährigen Zuschauern. Auch "LUKE! Die Woche und ich" erzieltdirekt im Anschluss in der Late Prime sehr gute 12,6 Prozent (Z 14-49J.).Am Vorabend startete die 5. Staffel von "Hochzeit auf den erstenBlick" mit guten 10,1 Prozent bei den 14-bis 49-jährigen Zuschauern.Mit einem sehr guten Tagesmarktanteil von 10,0 Prozent (Z 14-49J.) ist SAT.1 damit Marktführer am Sonntag.Und das sind die Talente aus der siebten Blind Audition von "TheVoice of Germany" am Donnerstag, 8. November, um 20:15 Uhr, aufProSieben:Amanda Jakucs (23, Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart), FlorianKurz (17, Remscheid bei Wuppertal), Felicia Peters (54, Fürth), LenaRotermund (16, Neustadt bei Hannover), David Rodriguez Yanez (25,Wien, Österreich), Karina Klüber (30, Berlin), Abdullah Azad (18, BadGleichenberg, Österreich), Christian Schlotter (26, Hamburg), RicoMeyer (28, Buxtehude bei Hamburg), Rahel Maas (23, Goch beiDüsseldorf), Jélila Bouaoui (39, Paris, Frankreich)Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:5.11.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Tina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell