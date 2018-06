18.000 registrierte Asylbewerber aufgenommen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Seit Beginn des laufenden Jahres bis Mitte Juni wurden 18.349 Asylbewerber aufgenommen, die bereits in der EuroODAC-Datei registriert waren. Das geht aus einer neuen Statistik des Bundesinnenministeriums hervor, über die die Passauer Neue Presse am Samstag berichtet. Insgesamt haben in den ersten fünf Monaten des Jahres 2018 rund 78.000 Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt.

Im ersten Halbjahr 2017 waren 90.389 Asylsuchende gekommen. Bei Anwendung der von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geplanten Zurückweisung von bereits registrierten Asylbewerbern an der Grenze wäre damit seit Jahresbeginn rund ein Fünftel weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. 2017 hat Deutschland rund 65.000 Ersuche auf Übernahme von Asylbewerbern an andere Staaten gestellt. 41.000 davon waren in EuroODAC registriert. Nur in rund 7.000 Fällen davon gelang die Rückführung. Nach Deutschland wurden dagegen 9.000 Asylbewerber aus anderen EU-Staaten nach den Regeln des Dublin-Abkommens überstellt.

