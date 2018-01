183.000 weniger Arbeitslose als vor einem Jahr

NüRNBERG (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember im Vorjahresvergleich um 183.000 auf 2,385 Millionen gesunken. Gegenüber dem Vormonat stieg die Arbeitslosenzahl um 17.000, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 5,3 Prozent.

"Der Arbeitsmarkt hat sich im Dezember 2017 sehr gut entwickelt", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. "Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist weniger gestiegen als saisonal üblich, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern steigen auf hohem Niveau weiter kräftig an."

