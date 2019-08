180 internationale Santander Stipendien: Santander und die IE Foundation fördern digitale Transformation (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -Santander IE Digital DNA-Stipendienprogramm: Studierende inTechnologie und Innovation fördern- Gemeinsames internationales Projekt der IE Foundation undSantander UniversitiesBanco Santander hat über den globalen UnternehmensbereichSantander Universities eine gemeinsame Vereinbarung mit der IEFoundation (Fundación Instituto de Empresa) unterzeichnet. Das Ziel:Mittels 180 internationaler Stipendien "Digital Skills" vermittelnund besondere Talente für die Bank gewinnen.Als Teil der Santander Stipendium | Digital Skills Initiativesteht nun das mehrstufige "Santander IE Digital DNA Programm" in denStartlöchern, für das 100 internationale Studierende aus 15 Ländernunter allen Bewerbern ausgewählt werden. Neben Deutschland sinddabei: Argentinien, Brasilien, Chile, China, Kolumbien, die USA,Spanien, Mexiko, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Großbritannienund Uruguay. Die 100 Stipendiaten werden von Dozenten der IE Schoolof Human Sciences and Technology, einer der Abteilungen der IEUniversität, auf Englisch und Spanisch online unterrichtet.Die 100 Stipendiaten können an zwei fünfwöchigen HIOP-Kurs (HighImpact Online Programmes) teilnehmen. Der erste, "New Technologiesfor Innovation", gibt Einblicke in die Auswirkungen sogenannterdigitaler Disruption und wie sich Unternehmen durch den Einsatzdieser Technologien Wettbewerbsvorteile verschaffen. Der zweite Kurs,"Data Science and Visualisation for Business", vermittelt denStudierenden Grundlagen der Datenwissenschaft und praktischeErfahrungen in der Information und Visualisierung von Daten. Darüberhinaus werden 30 der Stipendiaten in ein Auswahlverfahren fürBerufspraktika bei Santander aufgenommen und haben die Möglichkeit,dem Santander Team beizutreten.In den folgenden Monaten werden 80 neue Santander Stipendien fürSTEM-Profile (Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen,Mathematik) im Rahmen der Vereinbarung zwischen Banco Santander undder IE Foundation geschaffen.Javier López, Global Director Social Impact SantanderUniversities, betont: "Wir bei Santander möchten den Studierendenhelfen, ihre beruflichen Fähigkeiten zu entwickeln, damit sie bessereChancen haben, die durch die digitale Transformation gebotenenBerufsmöglichkeiten zu nutzen."Carlos Mas, Executive Vice Chairman der IE Foundation,kommentiert: "Alle Absolventen, unabhängig von ihrer Fachrichtung,müssen eine gemeinsame 'DNA' haben, die ihnen hilft, die digitaleWelt, in der wir leben, zu verstehen und zu managen. Die Förderungund Entwicklung dieser Talente ist Teil der Mission, die wir mitBanco Santander teilen - dies bildet den Schwerpunkt desStipendienprogramms".Das Angebot richtet sich an Studierende in den letzten zwei Jahrenvor dem Abschluss, in Masterstudiengängen und an Studierende, dieinnerhalb von fünf Jahren nach Beginn des Programms ihren Abschlussgemacht haben. Die Einschreibung ist ab sofort und bis zum 30.September 2019 über die Plattform Becas Santander möglich.Mehr Informationen finden Sie unter: presse.santander.deDie IE Foundation (Fundación Instituto de Empresa) ist einegemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, dieWirkung des IE durch den Einsatz eigener Ressourcen und dieZusammenarbeit mit strategischen Partnern zu steigern. Die 1997gegründete Stiftung hat sich aktiv für die Werte der Institutioneingesetzt: Unternehmertum, Vielfalt, Integration und Innovation.Santander Universitäten ist Teil des globalen UnternehmensbereichsSantander Universities, über den Banco Santander seit 1996 inzwischenweltweit rund 1.200 einzigartige Kooperationen mit Universitätenaufgebaut hat. Diese Kooperationen unterscheiden sich von jenenanderer nationaler und internationaler Banken: Banco Santanderfördert akademische Institutionen in den Bereichen Lehre undForschung, internationale Kooperationen, Wissens- undTechnologietransfer, Unternehmensinitiativen, Austauschmöglichkeitenfür Studenten und Innovation. Weitere Informationen zu SantanderUniversities können Sie im Internet unterwww.santander.com/universities abrufen. Informationen zu SantanderUniversitäten in Deutschland finden Sie unter www.santander.de.Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,verfügt Santander Ende Juni 2019 über ein verwaltetes Vermögen(Einlagen und Investmentfonds) von 1,03 Billionen Euro. Santander hatweltweit etwa 142 Millionen Kunden, 13.000 Filialen und rund 200.000Mitarbeiter. In der ersten Jahreshälfte 2019 erzielte Santander einenzurechenbaren Gewinn von 4,045 Milliarden Euro, eine Steigerung um 2Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahlzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privat-und Firmenkunden über verschiedene Kanäle umfangreicheFinanzdienstleistungen an. Ob online, per Video-Beratung oderpersönlich in der Filiale - Santander hat ein Service- undProduktangebot, das vom Girokonto über die Kreditkarte bis hin zurBaufinanzierung sowie dem Wertpapiergeschäft ein breites Spektrumabdeckt. In Deutschland ist die Bank der größte herstellerunabhängigeFinanzierer von Mobilität und auch bei Konsumgütern führend. Diehundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihrenSitz in Mönchengladbach. Weitere Informationen finden Sie unterwww.santander.dePressekontakt:Lucie SchepputatCommunications02161 690-9413lucie.schepputat@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell