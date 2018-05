180 Capital, Muttergesellschaft von Amana Capital, gibt Start von 180 digitalen Vermögenswerten bekannt

London (ots/PRNewswire) -180 Capital, ein Finanztechnologieführer in Online-Brokerage,quantitativem Investmentmanagement, Risikomanagement undregulatorischen Technologielösungen, gab heute den Start der neuenNiederlassung, 180 Digital Assets (http://www.180digitalassets.com),bekannt. Das neue Unternehmen möchte die bahnbrechenden Möglichkeitennutzen, die von der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) in der Weltdes Handels, der Finanzen und der Wirtschaft geschaffen werden.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/693156/180_Capital_Logo.jpg )Hadi Kabalan wurde als Chief Executive Officer von 180 DigitalAssets genannt. Er verfügt über 20 Jahre globale Führungserfahrung inder Technologieinvestition, darunter zwölf Jahre bei Goldman Sachs,und ist eine anerkannte Autorität auf dem Gebiet derDigitalen-Vermögenswerte-Strategien mit herausragender Erfahrung inder Blockchain-Technologie."Wir sind der Meinung, dass DLT erst beginnt zu wachsen, da sieeine beträchtliche Aufmerksamkeit von Regierungen und dem privatenSektor bekommt, die von den damit verbundenen überlegenenEigenschaften profitieren wollen", so Karim Farra, Mitgründer von 180Capital."Die Blockchain-Technologie verfügt über das Potenzial, vieleBranchen wie den Finanzdienstleistungssektor zu stören. Es wirderwartet, dass sie bis 2027 Chancen im Wert von 10 BillionenUS-Dollar generiert und 10 Prozent der Weltwirtschaft beeinflusst",erklärte Ziad Aboujeb, Mitbegründer 180 Capital."Digitale Vermögenswerte und die kryptographischen Technologien,die sie unterstützt, disaggregieren die Finanzmärkte und -produkteund definieren eine intuitivere Benutzererfahrung für die erstedigitale Generation", sagte Hadi Kabalan, CEO von 180 Digital Assets."Wir sind dafür bestimmt, eine führende Rolle dabei einzunehmen, denKunden weltweit von Groß- bis hin zu Privatkunden die Vorteile dieserdisruptiven Technologie näherzubringen."180 Capital180 Capital (http://www.180cap.com) ist eine Holdinggesellschaft,die ein umfassendes Know-how in Online-Brokerage, quantitativemInvestmentmanagement, Risikomanagementlösungen und regulatorischenTechnologielösungen bietet. 180 Capital ist die Muttergesellschaftvon Amana Capital, 514 Capital Partners, Centroid Solutions und 180Digital Assets.Pressekontakt:marketing@amanacapital.comOmar Khaled +961-1-360-930Original-Content von: 180 Capital, übermittelt durch news aktuell