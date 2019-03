17 Stationen für 433 Mädchen (FOTO)

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -- 433 Mädchen beim Automobilhersteller Ford in Köln und Saarlouis- Über 130 Ausbilder und Betreuer kümmern sich um den jugendlichenBesuch- Ford nimmt bereits zum 18. Mal am Girls' Day teil433 Mädchen nehmen am Donnerstag, 28. März 2019, am Girls' Day,dem so genannten Mädchen-Zukunftstag, bei den Ford-Werken teil, davon393 in Köln und 40 am saarländischen Standort Saarlouis. Die großeBandbreite der technischen Berufe bei dem deutschenAutomobilhersteller lockt auch dieses Jahr wieder viele Mädchenbereits zum wiederholten Male in die Fahrzeug-Fertigung, dieProduktentwicklung oder zu IT.Bereits zum 18. Mal nimmt Ford am bundesweiten Girls' Day teil.Dieses Jahr besuchen die jungen Gäste insgesamt 17 Stationen. Bereitsim Vorfeld konnten die Mädchen Präferenzen angeben, so dass am Girls'Day die meisten ihren Wunschbereich erkunden und dort an Projektenmitarbeiten können.Zur Auswahl stehen 17 unterschiedliche Bereiche, die jeweils nachAlter der Mädchen gegliedert sind. Unter anderem können die Mädchenlöten, Reifen wechseln, eine Website erstellen, mit Roboternarbeiten, Materialien analysieren oder auch im Windkanal oder auf derCrashbahn Tests erleben.Selbst das Mittagessen will gut geplant sein, damit deraußerplanmäßige Besuch nicht den gesamten Kantinenablauf zum Erliegenbringt. Allein in Köln werden mehr als 400 zusätzliche Essen gekochtund extra Räume geblockt, damit nicht nur die Mädchen, sondern auchdie reguläre Belegschaft wie gewohnt in der Pause zu Mittag essenkann.Dass Ford mit seinen Aktionen das Ziel des Girls' Days, mehrMädchen für technische Berufe zu interessieren, erreicht, belegen dieUmfragewerte der letzten Jahre. Über 99 Prozent aller Teilnehmerinnenhat der Tag bei Ford sehr gut oder gut gefallen, und über die Hälfteder befragten Mädchen konnte sich danach eher vorstellen, einentechnischen Beruf zu ergreifen.Wer sich über den Girls' Day hinaus informieren möchte, findetunter www.azubi-bei-Ford.de zahlreiche Informationen zu Ausbildung,dualem Studium oder Praktika. Beispielsweise sind aktuell noch Plätzeim Kölner Ferienpraxisprojekt "Metall und Schmuck" frei sowie imIngenieurinnen-Praktikum "Try-Ing", bei dem Mädchen in den Ferieneine Woche lang sowohl die theoretische (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg)als auch die praktische Seite des Ingenieurberufes (Einsatz entwederin Produktentwicklung oder in der Fiesta-Fertigung) kennenlernen.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell