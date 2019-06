17 Religionen unter einem Dach: größtes weltweites interreligiöses Treffen erstmals in Deutschland / Zehnte Weltversammlung von Religions for Peace im August in Lindau

Berlin/Lindau (ots) - 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über100 Ländern, 17 Religionen mit ihren namhaften Vertretern unter einemDach - die Organisatoren von Religions for Peace (RfP) präsentiertenauf ihrer Programm-Pressekonferenz in Berlin einige Superlative. Vom19. bis 23. August findet in Lindau am Bodensee die 10.Weltversammlung der weltweit größten interreligiösenNichtregierungsorganisation statt - erstmals in Deutschland. Unterdem Motto "Für unsere gemeinsame Zukunft sorgen - das Gemeinwohl füralle fördern" setzen sich die Religionsvertreterinnen und -vertreterauf der Konferenz mit der eigenen gesellschaftspolitischenVerantwortung auseinander, Verschiedenheiten friedlich aus- und somitzum Frieden beizutragen.Bischof Gunnar Stålsett, Ehrenpräsident von Religions for Peaceund ehemaliger Osloer Bischof stellte in Berlin das Programm derviertägigen Weltversammlung vor: "Der deutsche BundespräsidentFrank-Walter Steinmeier wird die Konferenz eröffnen, zusätzlichfinden sich viele hochrangige Religionsvertreter und -vertreterinnen,die sich gemeinsam um friedliche Lösungen in Konfliktgebieten wieunter anderen Myanmar, der Demokratischen Republik Kongo und Südsudanbemühen. Ein Schwerpunktthema wird dabei die Rolle und diespezifischen Fähigkeiten von Frauen in Friedensprozessen sein.Gläubige Frauen aus dem Nahen Osten und Nordafrika werden dabeibesonders hervorgehoben."Dr. William F. Vendley, Generalsekretär von Religions for Peace,erklärte: "Religiöse Menschen tragen grundlegend zur Transformationvon Konflikten und der Förderung gerechter Gesellschaften bei: Vonden gewaltsamen Konflikten in Bosnien-Herzegowina und Sierra Leonebis hin zu den heutigen Herausforderungen in Myanmar und derZentralafrikanischen Republik sind Religionsgemeinschaftenunersetzliche Friedensstifter." Er verdeutlichte zudem: "DasGemeinwohl ist zunehmend global; langfristig sind wir alle nichtsicherer als die unsichersten unter uns." Seit fast 50 Jahren setztReligions for Peace dieses Prinzip um, indem sie interreligiösesHandeln für Frieden fördert und Religionsgemeinschaften darinunterstüzt, gewaltsame Konflikte zu überwinden, gerechteGesellschaften aufzubauen und menschliche Entwicklung zu befördern.Konkret baut RfP interreligiöse Räte auf, die flexibel mit konkretenAktionen auf Bedürfnisse auf lokaler, nationaler, regionaler undglobaler Ebene reagieren.Eigens für die Durchführung der 10. Weltversammlung wurde dieStiftung Friedensdialog der Weltreligionen und Zivilgesellschaft mitSitz in Lindau gegründet. Geschäftsführer Ulrich Schneider beschreibtden Veranstaltungsort als ideal: "Die Gäste aus aller Welt treffensich in einem internationalen, dezentralen Umfeld, das mit seinerreichen Natur daran erinnert, dass der Klimaschutz ein wesentlicherTeil einer Friedensvision ist. Das Dreiländereck Deutschland,Österreich, Schweiz weist eine gewisse Neutralität auf. Wir hoffen,dass Lindau sich dauerhaft als ein Ort der Begegnung der Religionenentwickelt und Raum für interreligiöse Treffen schafft."Im Auswärtigen Amt begleitet das Referat "Religion undAußenpolitik" die 10. Weltversammlung und unterstützt RfP sowohlinhaltlich als auch finanziell.Eröffnet wird die Veranstaltung mit einer gemeinsamen spirituellenZeremonie am Ring for Peace, dem Symbol der 10. Weltversammlung undeinem dauerhaften Symbol des Friedens zwischen den Religionen. DerRing for Peace ist ein 7,5 Meter hoher, stehender hölzerner Ring inForm eines Möbiusbandes, der auf der Insel im Luitpold-Park gebautwird und aus Hölzern verschiedener Regionen der Welt besteht.Die Organisatoren betonten, dass die 10. Weltversammlung sichnicht als abgeschottete Veranstaltung ohne Kontakt zur Außenweltversteht, sondern dass die Bevölkerung aktiv teilnehmen kann.Begegnungen mit den Delegierten sind ebenso geplant wieLive-Übertragungen diverser Plenumsveranstaltungen. In Lindau wirdzudem eine lange Tafel der Religionen von der katholischen und derevangelischen Kirche auf der Insel aufgetischt, an der Interessiertegemeinsam mit Delegierten der Weltversammlung ins Gespräch kommenwerden. Die Menschen in Lindau sind eingeladen, an derEröffnungszeremonie des Ring for Peace im Luitpoldpark teilzunehmen.Akkreditierung für Journalisten zur 10. Weltversammlung in Lindau:http://peace-dialogue-lindau.org/press-registrationFotos zum Download, weitere Informationen und regelmäßige Updatesfinden Sie unter:https://ringforpeace.org/https://rfp.org#rfp19 #ringforpeacehttps://facebook.com/ringforpeacehttps://instagram.com/ringforpeacePressekontakt:Pressekontakt allgemein:presse@ringforpeace.orgPressekontakt Berlin:Julia Naumann, naumann@betternau.de, +49 152 557 540 51Katja Bettermann, bettermann@betternau.de, +49 151 14567140Pressekontakt Lindau:Lena Hackforth, lena.hackforth@ringforpeace.org, +49 176 568 770 84Original-Content von: Ring for Peace, übermittelt durch news aktuell