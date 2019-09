17-Punkte-Plan der Piratenpartei zur Klimapolitik

Berlin (ots) - Noch vor Verkündung der Beratungsergebnisse desKlimakabinetts stellt die Piratenpartei Deutschland 17 Forderungenzur Ausgestaltung der künftigen deutschen Klimapolitik zurDiskussion. Das Papier wurde von der AG Umwelt und Klimaschutzinitiiert und unter Mitwirkung der AG Energiepolitik und der AGLandwirtschaft am 18.09.2019 finalisiert. Es steht hier [1] zumDownload zur Verfügung. Es enthält zum Teil drastische, nach Meinungder Autoren aber notwendige Forderungen zur Umgestaltung unsererWirtschaft, unseres Konsumverhaltens, unserer gesamten Lebensweise.Borys Sobieski, stellvertretender Generalsekretär derPiratenpartei Deutschlands dazu:"Die PIRATEN sind keine Verbotspartei. Wir setzen vielmehr auf dieKraft von Innovationen, sowohl technischer als auch im Denken.Insofern begrüßen wir es, dass auch andere Parteien zumindest inTeilbereichen offensichtlich erkannt haben, dass Handeln im Sinne desKlimaschutzes dringend notwendig ist. Wir werden sie jedoch an ihrenTaten messen, zumal Lösungen für den Stopp des Klimawandelsexistieren. Man muss sie nur wollen."Dr. Michael Berndt, energiepolitischer Sprecher der Piratenparteiergänzt:"Klimaschutzmaßnahmen sind eine absolute Notwendigkeit zurErhaltung unseres Lebensraumes. Was heute an Geld investiert wird,erhalten wir volkswirtschaftlich mit hoher Rendite zurück! Zudem kannund sollte jeder Bürger mit seinem nachhaltigen Verhalten soforteinen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten."Martin Kollien-Glaser, Koordinator der AG Umwelt und Klimaschutzresümiert:"Unser 17-Punkte-Plan bietet einige neue, alternative Ansätze.Diese standen für uns im Fokus bei der Erarbeitung des Dokuments.Bereits getroffene richtige Maßnahmen, wie z.B. die Notwendigkeit derSektorenkopplung in der Energiewirtschaft, unterstützen wir ebenso.Insgesamt gesehen tun insbesondere die Industrieländer viel zu wenigfür den Klimaschutz. Ein "weiter wie bisher", ein Festhalten amWachstum im üblichen Sinne halten wir im Hinblick auf die Interessenkünftiger Generationen für absolut inakzeptabel."Zu den 17 Punkten wird es weitere detaillierte Veröffentlichungengeben.Quellen/Fußnoten: [1]https://www.piratenpartei.de/files/2019/09/17-Punkte-Plan-KLIMA.pdfPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell