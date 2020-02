17 Prozent der Teilnehmer in Integrationskursen sind Analphabeten

Düsseldorf (ots) - Etwa jede sechste Person, die in Deutschland einenIntegrationskurs besucht, kann nicht lesen und schreiben. "Wir waren uns immerbewusst, dass über den Fluchtweg nur wenige Fachkräfte ankommen. Rund 17Prozent der Teilnehmenden unserer Integrationskurse sind Analphabeten, ganzüberwiegend sind dies Geflüchtete", sagte der Präsident des Bundesamtes fürMigration und Flüchtlinge, Hans-Eckhard Sommer, der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Samstag). Die Motivation, etwas zu lernen, schätzt der Behördenchef alshoch ein: "Besonders die Menschen in den Alphabetisierungskursen nehmen wir alssehr engagiert wahr." Von denen, die zuvor nicht lesen und schreiben konnten,schafften 13 Prozent das Sprachniveau B1, was sechs Jahre Schulunterricht ineiner Fremdsprache entspreche, erklärte Sommer. 40 Prozent erreichten immerhindas Niveau A2: "Das ist eine große Leistung." Dennoch bleibe die Integration inden Arbeitsmarkt ein schwieriger Weg, betonte Sommer: "Aus dem Kreis dergeflüchteten Menschen sind derzeit noch 450.000 arbeitssuchend gemeldet."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4508337OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell