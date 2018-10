17 Millionen zum Tag der Deutschen Einheit / Zweithöchster Lotto-Jackpot des Jahres (FOTO)

Münster (ots) -Die Temperaturen fallen, der Herbst steht vor der Tür. Ganz anderssieht es beim aktuellen Lottojackpot aus, der weiter steigt. Passendzum Tag der deutschen Einheit am kommenden Mittwoch (3. Oktober 2018)wartet mit 17 Millionen Euro der zweithöchste Lottojackpot deslaufenden Jahres.Bei der letzten Lottoziehung am 29. September (Samstag) konntenzwar gleich zwei Lotto-Spieler aus Nordrhein-Westfalen und demSaarland die Gewinnklasse 2 treffen und somit jeweils einen Gewinnvon 806.018,30 Euro erzielen. Der oberste Gewinnrang blieb aber diesiebte Ziehung in Folge unbesetzt.Da der Tag der Deutschen Einheit bundesweit ein Feiertag ist undsomit viele Geschäfte geschlossen haben, sollten Lottofans ihrenGlückstipp kurzfristig am Montag oder Dienstag in einer der über3.300 WestLotto-Annahmestellen abgeben. Außerdem ist die Tippabgabeauch online unter www.westlotto.de oder per WestLotto-App bisMittwochabend, 18 Uhr, möglich.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell