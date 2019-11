17 Milliarden Lichter - So strahlt Deutschland in der Advents- und Weihnachtszeit (AUDIO)

Hamburg (ots) - Anmoderationsvorschlag:Bald ist es wieder soweit: In der Advents- und Weihnachtszeit leuchtet es inWohnungen, an Häusern, in Fenstern und Vorgärten. Von "dunkler Jahreszeit" istda nicht mehr viel zu spüren. Alles strahlt - und zwar mehr als letztes Jahr.Die aktuelle Lichtblick-Weihnachtsumfrage zeigt: Die Deutschen schmücken in denWochen vor dem großen Fest ihr Heim mehr und mehr mit Lämpchen und Leuchten.Helke Michael weiß mehr.Sprecherin: Dieses Weihnachten wird richtig gemütlich in Deutschland. Überallwird es glitzern und funkeln, wie Volker Walzer von Lichtblick erklärt.O-Ton 1 (Volker Walzer, 17 Sek.): "Ob Schwibbogen, Lichterketten oder auchbeleuchtete Weihnachtsfiguren - fünf bis sechs winterliche Dekoleuchten findetman dieses Jahr in deutschen Haushalten. Und das heißt, umgerechnet - lautunserer Umfrage - werden es circa 17 Milliarden Lämpchen sein, in diesem Jahr inder Weihnachtszeit. Und das sind deutlich mehr als im letzten Jahr."Sprecherin: Ein Grund dafür ist, dass die langlebigen und stromsparenden LEDsfast vollständig die klassischen Glühlämpchen abgelöst haben.O-Ton 2 (Volker Walzer, 20 Sek.): "Inzwischen ist das auch überhaupt keinProblem mehr, denn die Qualität der LEDs hat wirklich zugenommen, weil LEDsmittlerweile nicht mehr dieses kalt-weiße Licht haben, sondern auch wirklich dieWeihnachtszeit in so warm-gemütliches Licht tauchen. Und das kommt auch bei denLeuten an. Denn drei von vier unserer Befragten haben angegeben, dass sie genaudiese stromsparende Technik auch einsetzen."Sprecherin: Die Ersparnis ist enorm.O-Ton 3 (Volker Walzer, 18 Sek.): "Obwohl wir eine Milliarde mehr Lichter als imletzten Jahr haben, verbrauchen wir rund 90 Millionen Kilowattstunden wenigerals letztes Weihnachten. Trotzdem ist der Verbrauch immer noch sehr hoch, sodasswir mit der gesamten Leistung eine ganze Großstadt mit rund 170.000 Haushaltenein ganzes Jahr lang mit Strom versorgen könnten."Sprecherin: Und natürlich sind auch wieder die Städte und Gemeinden gefragt, fürWeihnachtsstimmung zu sorgen.O-Ton 4 (Volker Walzer, 15 Sek.): "Das Interesse ist nach wie vor groß, dassauch öffentliche Plätze, Straßen und auch Gebäude in der Weihnachtszeitbeleuchtet werden. Drei Viertel der Befragten haben angegeben, dass sie diesestimmungsvolle Beleuchtung in Städten und Gemeinden für einen sehr, sehrwichtigen Bestandteil der Weihnachtszeit ansehen."Abmoderationsvorschlag:Mehr zur diesjährigen Weihnachtsumfrage - und wie Sie mit LEDs und ÖkostromPortemonnaie und Umwelt schonen, finden Sie auch noch mal im Netz unterLichtBlick.de.Pressekontakt:Volker Walzer / Pressesprecher LichtBlick SEZirkusweg 6 / 20359 Hamburg+49 40 6360-1260volker.walzer@lichtblick.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22265/4450406OTS: LichtBlick SEOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell