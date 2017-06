München (ots) -Der TV-Modelwettbewerb für kurvige Frauen geht in die zweite Runde- Neue Jury: Angelina Kirsch, Peyman Amin, Jana Ina Zarrella undCarlo Castro- Ab 17. Juli 2017, montags um 20:15 Uhr bei RTL IIDieser Sommer wird heiß und curvy! In der zweiten Staffel von"Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." suchen Deutschlandserfolgreichstes Curvy Model Angelina Kirsch, Modelagent Peyman Amin,Moderatorin und Model Jana Ina Zarrella sowie Choreograf Carlo Castrobei RTL II nach dem talentiertesten Nachwuchsmodel mit"Sanduhr-Silhouette". In sieben Episoden begleiten und coachen dieJuroren die Kandidatinnen auf ihrem Weg in das Curvy Model Business.Die Gewinnerin erhält einen Modelvertrag bei Peyman Aminsrenommierter Agentur PARS Management und wird Teil einer Kampagne fürein bekanntes Modelabel.RTL II begleitet den Modelnachwuchs auf dem aufregenden Weg zum"Curvy Supermodel" - und der verläuft rasant und alles andere alsgeradlinig. Erfolgserlebnisse und Enttäuschungen, neue Freundschaftenund Konkurrenzkampf, Freudentränen und Abschiedsschmerz - dieKandidatinnen erleben eine emotionale Achterbahnfahrt.Neben Ausstrahlung, Disziplin und Ehrgeiz sind Mut undSelbstbewusstsein gerade für eine Karriere als Curvy Model wichtigeVoraussetzungen. Doch welche Kandidatinnen können sowohl beiFotoshootings, in Werbespots als auch bei Castings für realeModeljobs überzeugen? Wer zeigt Kampfgeist? Wer ist Everybody'sDarling? Und wer kommt bei Jury und Konkurrentinnen nicht so gut an?In jeder Episode können die Kandidatinnen ihr Können bei typischenHerausforderungen aus dem Curvy Model Business erneut unter Beweisstellen. Die Zahl der Hoffnungsvollen sinkt immer weiter, bis imFinale der neue Shootingstar am Curvy Model Himmel gekürt wird.Weitere Infos zur Sendung finden Sie unterwww.rtl2.de/curvysupermodel"Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig.": Sieben Episoden, ab 17.Juli 2017, montags um 20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationSandro Kolbe089 - 64185 6514sandro.kolbe@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell