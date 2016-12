Die 17. IAV-Jahreskonferenz kehrt im Januar 2017 nach Twickenham zurück

London (ots/PRNewswire) -Die 17. internationale Jahreskonferenz für gepanzerte Fahrzeuge(International Armoured Vehicles - IAV) findet vom 23. bis 26. Januar2017 im Twickenham Marriot Hotel, London, statt und vereintFachleute, Lieferanten und andere Beteiligte, um einen gründlichen,aktuellen Blick auf gepanzerte Fahrzeuge im Verteidigungs- undSicherheitsbereich zu werfen.Die neueste Tagesordnung, die mehr als 70 Sprecher aus der ganzenWelt enthält, ist hier (https://www.internationalarmouredvehicles.com/download-the-full-agenda-and-event-guide-external?utm_source=pr%20newswire&utm_medium=ad&utm_campaign=-external-pressrelease&utm_term=11363.010_pr1&utm_content=text&mac=11363.010_pr1&disc=11363.010_pr1)verfügbar - dies ist unsere bisher größte IAV-Konferenz, die man aufkeinen Fall verpassen sollte.Zu den neuen Teilnehmern der Tagesordnung gehören:- Brigadier General Gillebo, Kommandeur, Landkriegszentrum dernorwegischen Armee - wird geplante Aktualisierungen derÜberlebensfähigkeit für die norwegische Fahrzeugflotte erläutern- Major General Wesley, CG, US- Armee MCoE - wird dasMehrbereichs-Schlachtkonzept der USA vorstellen- Colonel Bond, CO, ATDU, Britische Armee - vertritt die PerspektiveGroßbritanniens und hat den Vorsitz im Workshop für integrierteZukunftstechnologie- Colonel Vanyo, militärischer Stellvertreter von TARDEC, US- Armee -erläutert am Tag des Workshops das Programm des modularen aktivenSchutzsystems der USA- Richard Hooper, Division für Plattformsysteme, Dstl - sprichtebenfalls am Tag des Workshops und liefert einen Überblick über dieneuesten modularen Überlebenslösungen Großbritanniens- Mr. Maas, PM, Systemtechnologie, Landgefechtsdivision, BAAINBw -erläutert die deutschen und die MILVA-Ansätze zur Einführungoffener Systeme- Colonel Ricchetti, Mobilitätssysteme der Logistikabteilung deritalienischen Armee - nimmt an der Podiumsdiskussion überMobilitätsströme teil- Brigadier Kolasheski, Kommandant, Armor School der US-Armee - nimmtan der Podiumsdiskussion über Mobilitätsströme teil- Brigadier General Vladimer Chachibaia, Generalstabschef dergeorgischen Streitkräfte - spricht bei der Podiumsdiskussion derKommandeure der Landstreitkräfte über die Erfahrungen Georgiens mitRusslandBis zum Zeitpunkt der abschließenden Aufstellung der Tagesordnunghat eine bisher noch nie da gewesene Anzahl von Gastdelegationen ihreTeilnahme bestätigt, einschließlich der folgenden hochrangigenDelegationen:- General Leal Pujol, Kommandeur der südlichen Armee, brasilianischeArmee- General Hume Ramos, Generalkommandeur, peruanische Armee- Lieutenant General Herbert McMaster, stellvertretenderbefehlshabender General, Futures/ Director, ARCIC, US- Armee- Major General Paul Deconinck, Kommandeur der Landstreitkräfte,belgische Streitkräfte- Major General JA Mwakibolwa, Kommandeur der Landstreitkräfte,tansanische Volksverteidigungskräfte- Brigadier Ahmed Saeed Alkalbani, stellvertretender Stabschef,UAE-Streitkräfte- Mr. Ottaway, PM - Projekt für geschützte Mobilitätskapazität,neuseeländisches VerteidigungsministeriumDas Programm und Einzelheiten der Veranstaltung sowieInformationen zur Registrierung sind erhältlich unterhttp://www.iavevent.com, telefonisch unter +44-(0)-20-7368-9809 oderper E-Mail an: armouredvehicles@iqpc.comDie Presse ist zu diesem wichtigen Branchengipfel herzlicheingeladen. Wenn Sie einen kostenlosen Presseausweis wünschen, wendenSie sich bitte per E-Mail unter Verwendung der oben angegebenen Datenan Jessica Taylor.Pressekontakt:Jessica Taylor, Senior Marketing Manager jessica.taylor@iqpc.co.uk,oder telefonisch unter +44-(0)207-368-9338Original-Content von: Defence IQ, übermittelt durch news aktuell