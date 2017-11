17. Aufsichtsrats-Panel: Abschlussprüfer können erheblich zu guter Corporate Governance beitragen

Düsseldorf (ots) - Die Zusammenarbeit des Aufsichtsrats mit demAbschlussprüfer hat sich weiter verbessert und zu einem effizientenMiteinander entwickelt. Zu dieser Einschätzung kommt die 17.Panel-Befragung der Zeitschrift "Der Aufsichtsrat" in Zusammenarbeitmit dem Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte."Die Ergebnisse machen deutlich, dass der Abschlussprüfer ausSicht der Aufsichtsräte inzwischen als wesentlicher Sparringspartnerfür eine gute Corporate Governance wahrgenommen wird", so Dr. ArnoProbst, Partner bei Deloitte.Bereits seit 2007 wird von der Zeitschrift "Der Aufsichtsrat"kontinuierlich ein Meinungsbild unter Aufsichtsräten zu aktuellenThemen ermittelt. Für die 17. Panel-Befragung wurden 60 Teilnehmer,die durch Mehrfachmandate insgesamt 201 Gesellschaften vertraten, zurZusammenarbeit des Aufsichtsrats mit dem Abschlussprüfer befragt. 22der repräsentierten Gesellschaften sind im Prime Standard gelistet (6DAX, 8 MDAX, 4 SDAX und 4 weitere).Konstruktiver Austausch mit dem AbschlussprüferIm Durchschnitt sind die Befragten mit der aktuellenZusammenarbeit zufrieden bis sehr zufrieden. In den letzten zehnJahren hat sich sowohl die Professionalität der Wirtschaftsprüfer alsauch die Kommunikation weiter verbessert. Es wird jedoch auchVerbesserungspotenzial gesehen: So wurde der Wunsch geäußert, dassder Abschlussprüfer intensiver und kritischer zu Risiken Stellungnimmt. Außerdem besteht Bedarf an zusätzlichen Informationsrunden undDiskussionen sowie offensiveren, unterjährigen und initiativenInformationen."Die Panelteilnehmer zeigen sich überzeugt davon, dass derAbschlussprüfer und seine Kompetenzen die Überwachungsleistung derAufsichtsräte effizienter und effektiver machen", kommentiert Prof.Dr. Dr. Manuel R. Theisen, geschäftsführender Herausgeber von "DerAufsichtsrat", die Ergebnisse.Ambivalenz in Bezug auf externe Rotation und doppelteWahlvorschläge Im Juni 2016 traten neue Regeln in Kraft, die dieQualität der Abschlussprüfung verbessern sollen. Zum einen wurde eineexterne Rotation des Prüfers eingeführt, zum anderen müssen derHauptversammlung zwingend zwei Wirtschaftsprüfer-/Wirtschaftsprüfungsgesellschafts-Kandidaten vorgeschlagen werden.Über zwei Fünftel (42,4%) lehnen beide Neuregelungen ab, ein Drittel(32,2%) begrüßt nur die "externe Rotation" und nur ein knappesViertel (23,7%) sieht beide Ansätze als zielführend an.Vergabe von Nichtprüfungsleistungen wird sensibler gehandhabt Etwazwei Drittel der Befragten (66,7%) vergeben Nichtprüfungsleistungenan den Abschlussprüfer. Hier steht die Beratung zu Steuer- undBewertungsfragen im Vordergrund. Die Befragten erwähntenausdrücklich, dass die Vergabe dieser Leistungen restriktivgehandhabt wird. Dies zeigt eine zunehmende Sensibilisierung für dasThema.Ja zum Kodex, aber auch zu seiner AnpassungAbschließend wurde traditionell die Einschätzung zu aktuellenCorporate Governance-Themen abgefragt. In diesem Jahr wurde dieÜberarbeitung des Deutschen Corporate Governance Kodex und seinestärkere Ausrichtung an der internationalen "best practice of goodcorporate governance" thematisiert. Die Teilnehmer des Panelssprechen sich mit deutlicher Mehrheit (83,9%) für die Verschlankungdes Kodex aus, während nur gut zwei Fünftel (42,6%) dieInternationalisierung des Kodex begrüßen. Mit über 96% sprechen sichdie Teilnehmer jedenfalls für eine Beibehaltung des Kodex aus."Die Ergebnisse zeigen, dass von den meisten Befragten einedeutlich verbesserte Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer und eineffizientes Miteinander erfahren wird. Außerdem spricht vieles dafür,dass die intensivere Auseinandersetzung der Aufsichtsräte mit Fragender Rechnungslegung, Abschlussprüfung und -überwachung als einwichtiger Baustein für eine gute Corporate Governance gesehen wird",bilanziert Dr. Arno Probst.Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der 17. Panel-Befragungerhalten Sie auf Anfrage unter ar.redaktion@fachmedien.deDer Aufsichtsrat - Unabhängige Fachinformationen fürAufsichtsräte, Beiräte und Verwaltungsräte Die Fachzeitschrift "DerAufsichtsrat" zeigt, worauf es bei der Überwachung von Unternehmenankommt. Sie liefert monatlich betriebswirtschaftliche undjuristische Fachinformationen zu den wichtigsten Themen: Rechte undPflichten der Mandatsträger, Organisation der Aufsichtsratstätigkeit,Haftungsrisiken und Haftungsvermeidung, professionelleAufsichtsratsbesetzung sowie Effizienz des Aufsichtsrats.Print-Abonnenten von "Der Aufsichtsrat" haben kostenfreien Zugriffauf die Aufsichtsrat-App und das umfangreiche Online-Archiv mit allenArtikeln ab 2004. www.aufsichtsrat.dePressekontakt:Kerstin JaumannVerlagsgruppe HandelsblattTel.: 0211 887-1015E-Mail: pressestelle@vhb.deOriginal-Content von: Handelsblatt Fachmedien, übermittelt durch news aktuell