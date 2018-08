17,2 Milliarden Euro Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im Jahr 2017

Wiesbaden (ots) -Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 17,2 Milliarden Euro (netto) fürdie Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SechstenKapitel Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch SGB XII) ausgegeben. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entsprach dieseiner Steigerung um 4,4 % gegenüber 2016.In die Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel SGB XII flossen 3,4Milliarden Euro(-10,7 %) und in die Hilfe zum Lebensunterhalt nachdem Dritten Kapitel 1,5 Milliarden Euro (+3,8 %). Die Nettoausgabenfür die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Überwindung besonderersozialer Schwierigkeiten sowie die Hilfe in anderen Lebenslagen nachdem Fünften, Achten und Neunten Kapitel SGB XII lagen zusammen bei1,3 Milliarden Euro (+4,7 %).Die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderungnach dem Vierten Kapitel SGB XII, die vollständig ausErstattungsmitteln des Bundes an die Länder finanziert wurden,beliefen sich nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit undSoziales im Jahr 2017 auf 6,3 Milliarden Euro (+7,0 %).Die Nettoausgaben für Sozialhilfeleistungen nach dem Dritten bisNeunten Kapitel SBG XII betrugen im Jahr 2017 insgesamt 29,7Milliarden Euro (+2,9 %).Basisdaten und lange Zeitreihen zur Statistik der Ausgaben undEinnahmen der Sozialhilfe nach § 121 SGB XII (ab dem Berichtsjahr2017 ohne Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) könnenüber die Tabellen "Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe" (22111) inder Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.Methodische Hinweise:Begriffserläuterungen finden Sie im Glossar zu Sozialhilfe.In der Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nach demDritten und Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII werden ab demBerichtsjahr 2017 die Ausgaben und Einnahmen für die Leistungen derGrundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem ViertenKapitel SGB XII nicht mehr erfasst. Hintergrund ist, dass der Bunddie Kosten für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und beiErwerbsminderung seit 2014 den Ländern vollständig erstattet. DieLänder liefern dafür Nachweise an das Bundesministerium für Arbeitund Soziales und wurden von einer zusätzlichen Datenlieferung an dieStatistischen Ämter entlastet. In den Berichtsjahren 2015 und 2016erfolgte die Erfassung bereits lediglich auf Grundlage einerÜbergangsregelung nach § 131 SGB XII.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Leistungen der Sozialhilfe,Telefon: +49 (0) 611 / 75 8878,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell