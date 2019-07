170 Betriebsaufgaben in zweieinhalb Jahren: Trotz Branchen-Boom geben immer mehr FinTechs auf

--------------------------------------------------------------Download Studiehttp://ots.de/Ychlgp--------------------------------------------------------------Düsseldorf (ots) - Der PwC-FinTech-Kooperationsradar hat dieAusmaße dieser Entwicklung erstmals quantitativ erfasst / Demnachsind seit 2011 hierzulande mehr als 230 Finanz-Startups gescheitert -drei Viertel davon seit Anfang 2017 / Alter und Finanzierung desFinTechs können Erfolgskriterien für eine gelingende Kooperation seinDie deutsche FinTech-Branche boomt - allerdings kennt die Euphorieauch eine Kehrseite, die bislang kaum beleuchtet wird: Währendeinzelne Finanz-Startups immer größer werden, geben viele andereoftmals unbemerkt auf. So zeigt der aktuelle Auszug desFinTech-Kooperationsradars der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC, dass seit 2011 insgesamt 233 hiesigeFinanz-Startups ihr Geschäft eingestellt haben. Dabei fällt auf, dasssich die Geschäftseinstellungen nicht erst in diesem oder demvergangenen Jahr häufen, sondern dass dieser Trend schon 2017 begann.Hatten bis dahin nur einzelne Finanz-Startups aufgegeben, stieg dieZahl der Geschäftseinstellungen laut PwC-Kooperationsradar vor zweiJahren auf 62 steil an. Im Jahr darauf verschwanden dann schon 74FinTechs, und in diesem Jahr waren es bis Ende Mai 34 - so viele wienoch nie zu diesem Zeitpunkt. Nun sei es "ein völlig normalerProzess, wenn junge Firmen scheitern, auch in insgesamt boomendenBranchen", sagt Sascha Demgensky, Leiter FinTech bei PwC inDeutschland. "Allerdings gab es bislang keinerlei quantitativeAnhaltspunkte, wie weit das Scheitern von Startups im Finanzsektorbereits vorangeschritten ist. Insofern hilft unsere Erhebung, dieEntwicklung in Zukunft besser einordnen zu können."Gescheiterte FinTechs sind im Schnitt vier Jahre altDie Geschäftseinstellungen von FinTechs sind auch für dasKernthema des PwC-Kooperationsradars relevant - nämlich: Worauf habenBanken und Versicherer zu achten, wenn sie mit Finanz-Startupskollaborieren. "Ohne solche Bündnisse kommt heutzutage keinangestammter Finanzdienstleister aus. Schließlich können nicht einmaldie ganz großen Player alles selbst entwickeln, wenn sie ihreProzesse zügig modernisieren oder neue Produkte schnell an den Marktbringen wollen", erläutert Sascha Demgensky. Bloß: "VieleFinTech-Kooperationen scheitern auf dem Weg - und einer derhäufigsten Gründe hierfür ist, dass dem Startup finanziell die Luftausgeht."Laut PwC-Kooperationsradar sind Finanz-Startups, die ihreGeschäfte einstellen, im Schnitt knapp vier Jahre alt - womit dieseit nunmehr gut zwei Jahren zu beobachtende Schließungswelle beiFinTechs also auch eine Folge der Gründungseuphorie in den Jahren2015 und 2016 zu sein scheint. Dieser Effekt lässt sich auch aus dergeografischen Verteilung der Schließungen ableiten: Dieverschwundenen FinTechs hatten ihren Sitz jeweils dort, wo zuletztbesonders viele gegründet wurden - also in der Startup-HauptstadtBerlin (74). Dahinter folgen nahezu gleichauf München (25), Hamburg(21) und Frankfurt (20). 48 Prozent der gescheiterten FinTechswandten sich mit ihren Produkten und Services direkt an denEndverbraucher. Nahezu gleichauf verfolgten 44 Prozent einB2B-Geschäftsmodell, bei 8 Prozent war keine klare Zuordnung zu einerder beiden Rubriken möglich.Erfolgskriterien: Worauf bei Kooperationen mit FinTechs zu achtenistAuch über die Segmentverteilung gibt die PwC-Erhebung Aufschluss.So waren allein 70 der gescheiterten FinTechs im Bereich"Finanzierung" tätig, bei 53 handelte es sich um sogenannte Proptechs(also Finanz-Startups mit Bezug zur Immobilienbranche), es folgenPayment-Firmen (29) und die im Fachjargon InsurTechs genanntenStartups aus dem Versicherungsbereich (22). Im Investmentsegment -wozu zum Beispiel sogenannte Robo-Advisor gehören - verzeichnet diePwC-Studie 20 Geschäftseinstellungen. Elf verschwundene FinTechshatten sich auf Dienstleistungen rund um den Bitcoin oder dieBlockchain spezialisiert."Natürlich lassen sich aus den Zahlen keine generellen Vorhersagenableiten, welche FinTechs scheitern und welche nicht", sagtPwC-Experte Demgensky. Allerdings: Das ein oder andere interessanteMuster lasse sich dennoch erkennen. Dass die Zahlen 2017 so plötzlichanstiegen, deute zum Beispiel darauf hin, dass unter dengescheiterten Firmen viele Me-too-FinTechs seien, "die irgendwann2013 oder 2014 auf den Zug aufspringen wollten - und dann feststellenmussten, dass es in ihrem Segment schon Wettbewerber gibt, dieschlicht früher dran waren", so Demgensky. Auch die leichte Überzahlim B2C-Segment überrascht insofern nicht. Viele FinTechs haben hierschlicht die Kundenakquisitionskosten unterschätzt.Eine weitere Auffälligkeit: In lediglich 11 Prozent derverschwundenen FinTechs hatte nachweislich eine Venture-Capital-Firmainvestiert. "Wenn Banken oder Versicherer einen potenziellen Partnerprüfen, gilt es naturgemäß sehr viele Kriterien zu beachten", soSascha Demgensky. "Eines davon sollte in jedem Fall sein: Wer hat indas FinTech investiert - Profis, oder doch Family und Friends?Darüber hinaus kann ein Anhaltspunkt für eine aussichtsreicheKooperation sein, wenn ein Startup bereits mehr als fünf Jahrebesteht und damit seine Nachhaltigkeit unter Beweis gestellt hat."Die Studie finden Sie unter folgendem Link:https://www.pwc.de/fintech-geschaeftsaufgabenÜber PwCPwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 250.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/odereine oder mehrere der rechtlich selbstständigenNetzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Sebastian GöbPwC CommunicationsTel.: +49 (0) 211 981 - 5189Mobile: +49 160 91748524E-Mail: sebastian.goeb@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell