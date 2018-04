16. Deutscher Venentag® am Samstag, 21. April - Aktionstag für die Beingesundheitl (FOTO)

Bayreuth (ots) -Der 16. Deutsche Venentag® am Samstag, 21. April ist diebundesweite Aufklärungskampagne zur Volkskrankheit Venenleiden. Dazuzählen müde, geschwollene Beine, Krampfadern oder Besenreiser. DerAktionstag trägt dazu bei, über Risiken und Behandlungsmethodenaufzuklären, damit die Beine gesund und schön bleiben.Der Deutsche Venentag® sensibilisiert für das Thema Beingesundheit- ein wichtiger Aspekt für die Gesundheit, das Wohlbefinden und dasSelbstbewusstsein. Veranstalter ist die Deutsche Venen-Liga e.V. inBad Bertrich. Sie hat medizinische Fachhändler, Sportvereine undspezialisierte Venenkliniken ins Boot geholt, die sich mit vielenAktionen beteiligen. Unterstützt wird der Aktionstag von medi,Hersteller von medizinischen Kompressionsstrümpfen.Aus dem VeranstaltungsprogrammBundesweit werden Venenfunktionsmessungen sowie Vorträge vonExperten über moderne Diagnose-, Behandlungs- und schonendeOperationsverfahren angeboten. Ernährungstipps, Gymnastik, Walkingund Kneipp-Güsse für die Venen sowie kostenloses Informationsmaterialrunden das Angebot ab.Es gibt Informationen über medizinische Kompressionsstrümpfe, dieBasistherapie bei Venenleiden. Sie können Thrombosen vorbeugen unddie Beine fühlen sich leichter und entspannter an. Der Herstellermedi bietet Kompressionsstrümpfe in leichter bis extra starkerKompression in eleganten und robusten Ausführungen für Damen undHerren in vielen Farben an (wie mediven elegance, mediven active).Der Arzt kann sie bei medizinischer Notwendigkeit bis zu zweimaljährlich verordnen.Weitere Informationen zum Deutschen Venentag® gibt es unter derTelefonnummer 02674 1448 oder E-Mail info@venenliga.de sowie imInternet unter www.venenliga.de. Surftipp rund um die Venentherapiemit medizinischen Kompressionsstrümpfen: www.medi.de (mitHändlerfinder).Zum Hintergrund: So arbeiten die Venen - wenn sie gesund sindDas Venensystem ist Teil des Blutkreislaufs. Er übernimmt wichtigeTransportfunktionen der Abwehrzellen, Gerinnungsfaktoren und Hormoneund reguliert die Körpertemperatur. 80 Prozent des Blutes befindetsich in den Venen - damit sind sie der wichtigste Blutspeicher desKörpers. Das oberflächliche Beinvenensystem sammelt Blut aus denHautschichten und leitet es über das tiefe, in Muskeln eingebetteteVenensystem zum Herzen. Dabei helfen die Muskel- und Gelenkpumpen. InBewegung und bei Anspannung der Beinmuskulatur werden die zwischenden Muskeln liegenden Beinvenen zusammengedrückt und so das venöseBlut aufwärts geleitet. In den Venen liegende Klappen funktionierendabei wie Rückschlagventile und verhindern, dass das Blut in denBeinen versackt. Sie sehen aus wie kleine Segel, die in der Venenwandverankert sind und sich in der Mitte der Vene treffen. WenigBewegung, Vererbung, Übergewicht oder eine altersbedingteFunktionsschwäche können Gründe sein, wenn die Venen den Transportnicht mehr schaffen, sich ausdehnen und erschlaffen. Viele Menschenklagen dann über müde, schwere Beine, Schwellungen, Schmerzen,Besenreiser und Krampfadern. Unbehandelte Krampfadern können auch dieEntstehung von Thrombosen begünstigen oder im schlimmsten Fall zueinem offenen Bein führen. Dann können schonende Operationsmethoden,medizinische Kompressionsstrümpfe und ein aktiver Lebensstil wiederfür mehr Lebensqualität sorgen. www.medi.deDie Deutsche Venen-Liga ist ein gemeinnütziger Verein.Hauptaufgabengebiet des Vereins ist es, den Patienten, behandelndenÄrzten und Krankenkassen neueste Informationen über moderneBehandlungsmöglichkeiten in Diagnostik und Therapie sowieMöglichkeiten der Vorsorge und Risikominimierung von Venenleiden wieKrampfadern, Besenreiser & Co. - auch im Rahmen des betrieblichenGesundheitsmanagements - zu geben. www.venenliga.demedi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mitProdukten und Versorgungskonzepten einer der führenden Herstellermedizinischer Hilfsmittel mit weltweit 2.400 Mitarbeitern. DieLeistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptiveKompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung undSchuh-Einlagen. Das Unternehmen liefert mit einem weltweiten Netzwerkaus Distributeuren und eigenen Niederlassungen in über 90 Länder derWelt. www.medi.dePressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi-corporate.comNadine KiewittPR Manager MedicalTelefon: +49 921 912-1737Fax: +49 921 912-81737E-Mail: n.kiewitt@medi.dewww.medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell