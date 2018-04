16. DGH-Kongress Geistiges Heilen vom 12. - 14. Oktober 2018 / Vergünstigter Karten-Vorverkauf ab 1. Mai 2018

Nidda/Rotenburg a. d. Fulda (ots) - Ob Aurachirurgie, Geomantie,Healing Breathing, Heilige Geometrie, Klangheilung, Räucherwissen,Rückführungen, Schamanische Trancearbeit, SuperBrainYoga oderTherapeutic Touch: Über 25 Referentinnen und Referenten werden dieBesucher des 16. DGH-Kongresses in Rotenburg a. d. Fulda mit ihremFachwissen, ihrer Erfahrung und ihrer Persönlichkeit inspirieren undberühren.Der Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH)Der Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH) engagiert sich seitseiner Gründung 1995 für die Anerkennung spiritueller Heilweisen inder Gesellschaft und im Gesundheitssystem. Dem DGH e. V. gehören rund4.000 Heiler, Heilpraktiker, Therapeuten, Ärzte, Klienten sowieMitglieds- und Fördervereine an. DGH-Mitglieder verpflichten sich zurEinhaltung eines Ethik-Kodexes. Der jährlich stattfindendeDGH-Kongress Geistiges Heilen bietet Heilern, Heilpraktikern,Therapeuten und Ärzten die Möglichkeit zur Fortbildung und zumNetworking; interessierte Laien erhalten Anregungen zur Stärkung derSelbstheilungskräfte und Inspirationen für ihren spirituellen Weg.Über 25 Referentinnen und Referenten, 22 Vorträge und 24 WorkshopsSo wird zum Beispiel die österreichische Räucherexpertin undBuchautorin Annemarie Herzog das uralte Wissen um die Kunst desRäucherns, das sie von ihrer Großmutter erlernt hat, mit demRäucherschemel und Räuchertisch praktisch erfahrbar machen.Bestsellerautorin Susanne Hühn wird Heilungsimpulse für das innereKind in uns vermitteln, die sie aus umfassenden persönlichen undtherapeutischen Erfahrungen entwickelt hat. Der Astrologe undSchwingungstherapeut Thomas Künne wird seine Teilnehmer für diePlanetenschwingungen und die Heilkraft kosmischer Farbensensibilisieren. Jeanne Ruland wird die heilsame Wirkung derenergetischen Arbeit mit der Heiligen Geometrie in meditativenÜbungen spürbar machen. Die slowenische Heilerin Graziella Schmidtwird mit ihrem Seminar "Im Herzen berührt" einen energetischenHeilungsraum erschaffen, in dem spontane Heilungsprozesse möglichsind. Die international bekannte Therapeutic Touch-Expertin HeikeRahn wird in die intuitive energetische Heilarbeit einführen. DieKlangheilerin und Human Design Spezialistin Christiane Tietzevermittelt verschiedene Wege des heilsamen Tönens sowie Impulse zumVerständnis für sich und andere. Der Heiler, Heil- und Seelsorger P.Hubertus M. Schweizer (Präsident der Europäischen Calligaris Akademieund DGH-Gründungsmitglied) wird über Calligaris und seine Rolle fürdas Geistige Heilen sprechen und die Calligaris-Technik vorstellen.Steffen Lohrer, Heiler und Inhaber der Steffen Lohrer-Stiftung, wirdTipps für nachhaltige Heilungserfolge geben. Aurachirurg Tom PeterRietdorf wird seine Heilarbeit mit Hilfe freiwilliger Probandenveranschaulichen. Spannende Erkenntnisse verspricht auch der Vortragvon Prof. Dr. med. habil. Albrecht Hempel über die Verbindungzwischen energetischer und körperlicher Anatomie. PRANA-LehrerAndreas Hauber wird mit SuperBrainYoga eine einfach zu erlernendeenergetische Selbsthilfe vermitteln, die auf vielfältige Weiseheilsam wirkt. Hans Kollenbrath bringt Laien und Profis Heilübungenfür den Alltag und zur Aktivierung der Heilkraft der Hände nahe. MitGeorg Steffen Kotzur und Axel Sallmann lassen gleich zwei GeomantieExperten ihre Besucher an ihren vielfältigen Erfahrungen teilhaben,zum Beispiel um sich einen gesunden Schlafplatz zu gestalten und umInformationen über die energetische Qualität eines Ortes zu erhalten.Kostenfreie Heilbehandlungen zum KennenlernenAuch beim 16. DGH-Kongress gibt es wieder die Gelegenheit zukurzen kostenfreien Heilbehandlungen, um geistige Heilweisen undHeiler kennenzulernen.Kongressort: www.goebels-rodenberg.deInformationen zum Programm: https://www.dgh-ev.de/kongress.htmlOnline-Vorverkauf vom 1. Mai bis 10. September 2018: im DGH-Shop(https://shop.dgh-ev.de) oder per E-Mail (info@dgh-ev.de).Vergünstigter Vorverkauf bis zum 15. August 2018.Tickets können auch während des Kongresses vor Ort erworben werden.Pressekontakt:Irisa S. Abouzari, E-Mail: presse@dgh-ev.de, Tel.: 02 21 - 54 55 43Original-Content von: Dachverband Geistiges Heilen e. V., übermittelt durch news aktuell