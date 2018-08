16. DGH-Kongress Geistiges Heilen vom 12. - 14. Oktober 2018: Online-Vorverkauf noch bis zum 10. September 2018

Nidda/Rotenburg a. d. Fulda (ots) - Ob Altes Räucherwissen,Aurachirurgie, die Heilung des Inneren Kindes, Heilige Geometrie,Klangheilung, Rückführungen, Stimmgabeltherapie oder TherapeuticTouch, Heilungsseminare oder die wissenschaftliche Sicht aufEnergieheilung: Über 25 renommierte Referenten geben beim 16.Kongress des Dachverbandes Geistiges Heilen e. V. in Rotenburg a. d.Fulda ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter.Der Kongress des Dachverbandes Geistiges Heilen e. V. ist fürviele Besucher ein Kraftort. Seine faszinierende Wirkung entfaltetsich im herzlichen Miteinander und in der inspirierenden Atmosphäre:Erfahrene Heilerinnen und Heiler nutzen die Chance, sich fortzubildenund mit Kollegen auszutauschen. Interessierten Laien bietet sich einewundervolle Gelegenheit, in die Welt geistiger Heilweiseneinzutauchen und auf ihrem spirituellen Weg, vielleicht auf der Suchenach Heilung, Antworten zu finden.22 Vorträge und 24 Workshops, kurze kostenfreie Heilbehandlungenzum Kennenlernen, Gottesdienst, Meditationen, Disko undKristall-Klangschalen-KonzertAnnemarie Herzog wurde schon als Kind in Österreich von ihrerGroßmutter in das überlieferte Räucherwissen eingeweiht. Die bekannteBuchautorin mit eigener Räuchermanufaktur wird ihre Kunst mit demRäucherschemel und Räuchertuch praktisch vorstellen.Wer Tom Peter Rietdorf einmal in Aktion erlebt hat, wirdfasziniert von den Möglichkeiten der Aurachirurgie sein. BeimDGH-Kongress lädt der Heiler wieder freiwillige Probanden dazu ein,seine Heilarbeit am Ätherkörper zu erfahren.50 veröffentlichte Bücher und Meditations-CDs spiegeln SusanneHühns enorme Schöpferkraft wider. Die staatlich anerkanntePhysiotherapeutin mit Schwerpunkt Psychiatrie begab sich vor mehr als30 Jahren auf die Suche nach den tieferen Ursachen der Krankheitenihrer Patienten. Auf ihrem Weg beschäftigte sie sich intensiv mitsystemischer Aufstellungsarbeit, Spiritualität und traumatischenErlebnissen ihrer Kindheit. Im Zuge ihres persönlichenHeilungsprozesses und aus zahlreichen Erfahrungen mit ihren Klientenerwuchs ihre Therapieform mit dem Inneren Kind.Die Heilige Geometrie ist Jeanne Rulands Überzeugung nach "derSchlüssel in eine neue Zeit und die Antwort auf alle Fragen". Inihrem Workshop vermittelt die Heilerin und Buchautorin ihre Methodeder Lichtfeldheilung in der herzzentrierten Ausrichtung in Geist,Körper und Seele.Christiane Tietze kreiert in ihrem Klangheilungs-Workshop eineAtmosphäre, in der sich die Teilnehmer, ob Anfänger oder Profi,gemeinsam tönend auf das Anliegen des Probanden einschwingen und imKlingen sich selbst und anderen Wohlbefinden schenken.Hans Kollenbrath lädt seine Teilnehmer dazu ein, die Heilkraftihrer Hände kennen zu lernen; mit freiwilligen Probanden demonstriertder erfahrene Ausbilder seine Rückführungsarbeit in vergangene Leben.Der Astrologe, Stimmgabeltherapeut, Buchautor und Künstler ThomasKünne bringt seine Teilnehmer mittels Planetenstimmgabeln mit ihremeigenen Schwingungsmuster in Resonanz - und so mit ihrem innerenHeiler.Heike Rahn ist international als Therapeutic Touch-Ausbilderin fürHeiler sowie für Mitarbeiter im Gesundheitswesen bekannt. Im Vortragund im Workshop führt sie in die intuitive Heilarbeit mit "TT" ein.Legendär ist Graziella Schmidts Workshop "Im Herzen berührt"! Wersich für Heilung öffnet, kann in Graziellas Humor baden, mit dem siedie persönlichen Anliegen der Teilnehmer exakt erfasst, und sich vonihrer klaren, harmonisierenden und aufrichtenden Liebe berührenlassen.Prof. Dr. med. habil. Albrecht Hempel wird in einem Workshop dieBeziehung zwischen Energieflüssen im Körper und denkörperlich-anatomischen Gegebenheiten in Theorie und Praxisdarstellen.Programmübersicht: https://www.dgh-ev.de/kongress.htmlOnline-Ticket-Vorverkauf bis zum 10.09.2018: https://shop.dgh-ev.de/Während der Kongresstage sind auch vor Ort Kongress- und Tageskartenerhältlich: Göbel`s Hotel Rodenberg, Heinz-Meise-Str. 98 - 36199Rotenburg a. d. Fulda, www.goebels-rodenberg.dePressekontakt:Irisa S. Abouzari, E-Mail: presse@dgh-ev.de, Telefon: 02 21 - 54 5543Original-Content von: Dachverband Geistiges Heilen e. V., übermittelt durch news aktuell