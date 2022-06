16 Aktien mit der höchsten langfristigen Umsatzwachstumsrate

Langjährige Investoren wissen, dass der Aktienmarkt zukunftsweisend ist. Das bedeutet, dass der Aktienkurs einer Aktie mehr das widerspiegelt, was Investoren kollektiv denken, was das Unternehmen in der Zukunft tun wird, als das, was es in der Vergangenheit getan hat oder was es in der Zukunft tun wird. Der zukunftsorientierte Charakter des Aktienmarktes macht Sinn, wenn man bedenkt, warum Menschen überhaupt… Hier weiterlesen