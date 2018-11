165 Jahre Deutscher Feuerwehrverband gefeiert / Jubiläum in Ulm: Aufbruch für noch mehr internationales Engagement (FOTO)

Berlin (ots) -Im Jahr 1853 folgten dem Aufruf von Conrad Dietrich Magirus,Feuerwehrkommandant von Ulm, zu einem informellen Treffen inPlochingen Vertreter von zehn württembergischen Feuerwehren. DasDatum gilt als die symbolische Geburtsstunde des DeutschenFeuerwehrverbandes (DFV). Magirus ging durch sein kontinuierlichesEngagement für das Feuerwehrverbandswesen auch als "Organisator derdeutschen Feuerwehren" in die Feuerwehrgeschichtsschreibung ein. 165Jahre später beging der Deutsche Feuerwehrverband nun in Ulm zusammenmit der Magirus GmbH das gemeinsame Jubiläum."Durch die Neugründung vieler Freiwilliger Feuerwehren in der Zeitzwischen 1811 und 1853 wurde bereits der Grundstein für einePlattform zum Meinungsaustausch und zur Abstimmung gelegt", freutesich DFV-Präsident Hartmut Ziebs in seiner Festrede zur Gründung desDeutschen Feuerwehrverbandes. "Vernetzen, austauschen und miteinanderreden war ein Grundgedanke von Conrad Dietrich Magirus in derGründungsphase des Deutschen Feuerwehrverbandes. Auch heute stehendie Meinungsbildung, die Interessenvertretung und die bundesweiteAbstimmung weiter im Vordergrund unserer Arbeit", so der Präsident.Ziebs betonte auch, dass der Austausch in der europäischenFeuerwehrfamilie für die Zukunft immer wichtiger werde: "Wir werdenüber unsere Stelle in Brüssel die politischen Entwicklungenfrühzeitig begleiten und zudem im Weltfeuerwehrverband CTIF mehrVerantwortung übernehmen. Die deutschen Feuerwehren stehen nun auchfür Auslandseinsätze bereit."Conrad Dietrich Magirus gründete im Jahr 1864 die C.D. MagirusFeuerwehr-Requisiten Fabrik und legte damit den Grundstein desheutigen Unternehmens. Marc Diening, Präsident und CEO der MagirusGmbH, blickte in seiner Ansprache auf die Rolle der Feuerwehrenzurück: "Es gibt nur wenige Verbände aus deren Verbandsarbeit solcheine zentrale gesellschaftliche Entwicklung entstanden ist." Dieningdankte allen Feuerwehrangehörigen, die in 165 Jahren überGenerationen hinweg wertvolle Arbeit geleistet haben. "Aus demdeutschen Feuerwehrwesen sind viele Ideen auch im Bereich der Technikhervorgegangen, die im internationalen Bereich Vorbild sind",appellierte er für den länderübergreifenden Austausch und unterstrichdie konstruktive Zusammenarbeit: "Unser gemeinsamer Gründungsvaterverpflichtet uns zu einem partnerschaftlichen Weg in die Zukunft.""Ulm ist stolz auf den Tüftler Magirus. Er war ein dynamischerMensch, ein Querdenker, omnipräsent - und nicht immer bequem. SeinErbe ist ein Feuerwehrverband, der ein wichtiges Fundament für vieleMenschen ist", resümierte der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch.Gratulation an Ehrenpräsident Gerald Schäuble zum 80. GeburtstagIm Rahmen der Feierstunde gratulierte DFV-Präsident auch demEhrenpräsidenten Gerald Schäuble zu seinem 80. Geburtstag. DerBaden-Württemberger Schäuble, der von 1994 bis 2003 Präsident desDeutschen Feuerwehrverbandes war, bezeichnete Ulm als "Ankerplatz fürdie Feuerwehren".Hinweis: Ein Lebenslauf von Conrad Dietrich Magirus steht unterwww.feuerwehrverband.de/presse online.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell