160.000 Stimmen wählen European Champions in prestigeträchtigem Wettbewerb

London (ots/PRNewswire) -34 Firmen gingen bei den von RSM gesponserten European BusinessAwards als 'National Public Champion' für ihr jeweiliges Land hervor.Bei der öffentlichen Abstimmung im Rahmen des Wettbewerbs wurdenweltweit mehr als 160.000 Stimmen abgegeben -- ein neuer Rekord.Unter http://www.businessawardseurope.com konnte man Videos derWettbewerber anschauen und zwischen dem 9. Januar und 1. März diesesJahres seine Stimme abgeben. Bei dem Wettbewerb waren 34 europäischeLänder vertreten, und die siegreichen Unternehmen erhielten jeweilsdie meisten Stimmen in ihrem Land.Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, sagte: "DieseUnternehmen haben ihren Erfolg auf der Weltbühne präsentiert, sichbreite Unterstützung verschafft und die öffentliche Abstimmunggewonnen! Das ist eine fantastische Leistung. Großes Lob an alleunsere National Public Champions."Die European Business Awards wurden ins Leben gerufen, um denGeschäftserfolg zu fördern und die Entwicklung einer stärkerenUnternehmensgemeinschaft in ganz Europa zu unterstützen. RSM istAnbieter von Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- undBeratungsdienstleistungen für mittelständische Unternehmen auf derganzen Welt und Hauptsponsor, der die European Business Awards seitihrer Gründung unterstützt.Jean Stephens, CEO von RSM, das sechstgrößte Netzwerk unabhängigerWirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsfirmen mit Präsenz in 42europäischen Ländern, sagte: "Die National Public Champions könnenwirklich stolz sein. Die öffentliche Abstimmung hat großes Gewicht,da sie den Kandidaten eine Gelegenheit gibt, die Menschen mit ihrenErfolgsgeschichten zu inspirieren und zu fesseln. Die mehr als160.000 abgegebenen Stimmen sind ein weiterer Beweise für denStellenwert und die Begeisterung für das Unternehmertum in Europa,nicht zuletzt verkörpert durch die National Public Champions. ImNamen von RSM wünsche ich den Finalisten viel Glück in der letztenRunde."Die 34 Unternehmen treten jetzt in einer zweiten öffentlichenAbstimmung vom 6. März bis zum 27. April Kopf an Kopf gegeneinanderan. Das Unternehmen mit den meisten Stimmen wird bei einerAbschlussgala am 4. Mai in Dubrovnik (Kroatien) zum 'European PublicChampion' gekürt.Weitere Informationen zu den Awards, den Preisträgern nach Landund der öffentlichen Abstimmung finden Sie unterhttp://www.businessawardseurope.com. Folgen Sie uns auch auf Twitterunter @rsmEBA und Facebook unter @businessawardseuropeDas sind die National Public Champions 2017:Land National Public Champion1. Österreich RINGANA2. Belgien The Insiders3. Bulgarien Unimasters Logistics AD4. Kroatien St. Katarina Klinik5. Zypern PRIMETEL6. Tschechische Republik AAA AUTO International a.s.7. Dänemark ABACUS MEDICINE A/S8. Estland Proekspert AS9. Finnland GreenEnergy Finland Oy10. Ehemalige jugoslawische RepublikMazedonien Veze Sharri DOO11. Frankreich Groupe Acticall12. Deutschland Hinterher.com munich biketrailers13. Griechenland Diamantis Masoutis S.A.14. Ungarn Julius-Globe Ltd.15. Island Thula - Nordic Source Solutions16. Italien Lexmark International Srl17. Lettland Forevers Ltd18. Litauen Aviva Lietuva19. Luxemburg Wallenborn Transports S.A.20. Malta AirX Group21. Norwegen Beerenberg Corp. AS22. Polen Orange Polska23. Portugal Via Directa - Companhia deSeguros24. Republik Irland Arboretum Home and GardenHeaven25. Rumänien Qubiz26. Serbien UNIQA insurance Serbia27. Slowakei GEVORKYAN s.r.o.28. Slowenien M SORA d.d.29. Spanien Actiu30. Schweden Framtiden31. Schweiz Panalpina World Transport(Holding) Ltd32. Niederlande Amoria Bond33. Türkei Sunar M?s?r34. Vereinigtes Königreich Utility WarehouseInformationen zu den European Business Awards:Die European Business Awards sollen primär die Entwicklung einerstärkeren und erfolgreicheren Wirtschaft in ganz Europa unterstützen.Wohlstand und die Systeme des Sozial- und Gesundheitswesens hängenfür alle Bürgerinnen und Bürger Europas von Unternehmen ab, die einenoch stärkere, innovativere Unternehmensgemeinschaft mit ethischenGrundsätzen und internationaler Ausrichtung aufbauen -- eineGeschäftswelt, die das Herz der zunehmend globalisierten Wirtschaftbildet.Das Programm der European Business Awards dient der europäischenUnternehmensgemeinschaft in dreifacher Hinsicht:- Es feiert und fördert die Erfolge von Einzelnen und vonUnternehmen- Es zeigt der Unternehmensgemeinschaft Beispiele vonherausragenden Leistungen auf und macht diese bekannt, damit sie vonanderen nachgeahmt werden können- Es engagiert sich für die europäischeUnternehmensgemeinschaft und ruft zu Gesprächen über wichtige ThemenaufDie European Business Awards finden bereits zum 10. Mal statt. Indiesem Jahr sind sie mit mehr als 33.000 Unternehmen aus 34 Ländernin Kontakt getreten. Die öffentliche Abstimmung im letzten Jahrbrachte 227.000 Stimmabgaben aus ganz Europa ein. Zu den Sponsorenund Partnern zählen RSM, ELITE und PR Newswire.http://www.businessawardseurope.com.Informationen zu RSMRSM ist das sechstgrößte Netzwerk unabhängigerWirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsfirmen, das weltweit mehrals 120 Länder, 793 Niederlassungen und über 41.200 Mitarbeiterumfasst. Die Gebühreneinnahmen des Netzwerks belaufen sich aufinsgesamt 4,8 Mrd. US-Dollar.RSM ist der Hauptsponsor und das tragende Unternehmen hinter denEuropean Business Awards, die kommerzielle Exzellenz fördern undunternehmerische Brillanz anerkennen.RSM ist Mitglied des "Forum of Firms", das ebenfalls das Zielverfolgt, weltweit einheitliche und hohe Qualitätsnormen für Finanz-und Wirtschaftsprüfungspraktiken zu fördern.Die Marke RSM wird von einem Netzwerk unabhängigerWirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen verwendet, von denenjedes eigenständig agiert. RSM International Limited bietet selbstkeine Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsdienstleistungen an. DieMitgliedsunternehmen werden von einer gemeinsamen Vision geleitet,nämlich qualitativ hochwertige professionelle Dienstleistungenanzubieten -- sowohl auf inländischen Märkten als auch für den Bedarfihres Kundenstamms an internationalen professionellenDienstleistungen. http://www.rsm.globalInformationen zu ELITE:ELITE ist ein Komplettservice-Programm, das mit Fokus auf demVerständnis der Finanzmärkte bewährte Praktiken vermitteln undWachstumsmöglichkeiten für schnell wachsende Unternehmen vorantreibensoll. ELITE ist ein innovatives Programm, das auf einem exklusivenAusbildungs- und Tutorenmodell basiert, welches vom Zugang zurUnternehmens- und Finanzwelt unterstützt wird. Es soll Unternehmenauf die nächste Wachstums- und Investitionsphase vorbereiten.Für weitere Informationen über das Programm, die Unternehmen undeine komplette Auflistung der Partner besuchen Sie bitte:http://www.elite-growth.comInformationen zu PR Newswire:PR Newswire ist der führende globale Anbieter von Tools für PR undUnternehmenskommunikation, mit denen Kunden neueste Nachrichten undhochwertige Inhalte verbreiten können. Wir verbreiten die Inhalteunserer Kunden in Echtzeit über herkömmliche, digitale und sozialeMedienkanäle, und zwar mithilfe komplett umsetzbarerBerichterstattung und Beobachtung.PR Newswire kombiniert das weltweit größte Multi-Channel- undmultikulturelle Content-Verbreitungs- und Optimierungsnetz mitumfassenden Instrumenten zur Koordinierung von Arbeitsabläufen undPlattformen und unterstützt Unternehmen somit weltweit, die sichbietenden Chancen zu nutzen und davon zu profitieren. PR Newswire betreut zehntausende von Kunden über Niederlassungen in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum.
Weitere Informationen zu PR Newswire finden Sie unter http://www.prnewswire.co.uk