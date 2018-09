160 000 Besucher - Deutliches Plus bei Bahnmesse Innotrans

BERLIN (dpa-AFX) - Rund 160 000 Fachbesucher sind in diesem Jahr zur Bahntechnikmesse Innotrans in Berlin gekommen.



Das waren 15 000 mehr als vor zwei Jahren, wie der Veranstalter am Freitag mitteilte, dem letzten von vier Messetagen. Auf der wichtigsten Industrieschau der Bahnbranche waren erstmals mehr als 3000 Aussteller aus 61 Ländern vertreten. Die Innotrans stand diesmal im Zeichen der Digitalisierung bei Fahrzeugen, Schienennetz, Wartung und Fahrgast-Service. Etwa die Hälfte der Gäste kam aus dem Ausland, den stärksten Zuwachs habe es beim Publikum aus Süd-, Ost- und Zentralasien gegeben. Das Freigelände der Innotrans wird am Wochenende für die Öffentlichkeit geöffnet. Die internationale Messe für Verkehrstechnik findet alle zwei Jahre in Berlin statt./brd/DP/tos