15 % der teilzeittätigen Väter reduzieren ihre Arbeitszeit für die Kinderbetreuung

Wiesbaden (ots) - 15 % der Väter, die im Jahr 2016 in Teilzeitbeschäftigt waren, gaben als Grund für die Reduzierung ihrerArbeitszeit die Betreuung von Kindern an. Der Anteil ist bei Väternmit jüngeren Kindern größer: So nannten knapp ein Viertel (24 %) derVäter mit jüngstem Kind zwischen 3 und 10 Jahren die Kinderbetreuungals Motiv für weniger Arbeitsstunden. War das jüngste Kind unter 3Jahren, stellte die Kinderbetreuung für jeden fünften Vater (20 %)einen Grund für die Arbeitszeitreduzierung dar.Durchschnittlich gingen etwa 6 % der erwerbstätigen Väter einerBeschäftigung in Teilzeit nach. Der wichtigste Grund für eineTeilzeittätigkeit der Väter insgesamt war das Fehlen einerVollzeitstelle (24 %).Die vollständige Zahl der Woche (inklusive PDF-Version) sowieweitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2017/GenTable_2017.html zu finden.