15-jähriges Jubiläum KfW Award Bauen und Wohnen - Bewerbungsphase startet jetzt

Frankfurt am Main (ots) -- Diesjähriges Motto: "Ausbauen, Anbauen, Umbauen - effizientWohnraum schaffen und modernisieren"- Award mit insgesamt 30.000 Euro dotiert- Bewerbungsphase bis 01. März 2017Zum 15. Mal schreibt dieses Jahr die KfW den KfW Award Bauen undWohnen aus. "Ausbauen, Anbauen, Umbauen - effizient Wohnraum schaffenund modernisieren" lautet das diesjährige Motto des Wettbewerbs.Gesucht werden private Bauherren oder Baugemeinschaften, die in denvergangenen fünf Jahren ein Gebäude erweitert, umgewidmet,modernisiert oder belebt haben und dabei gleichzeitig Wohnraumgeschaffen oder aufgewertet haben. Bewertet und prämiert werden dieProjekte unter den Gesichtspunkten einer gelungenen Balance ausArchitektur- und Erscheinungsbild, Energie- und Kosteneffizienz,einer optimalen Raum- und Flächennutzung sowie der individuellenWohnlichkeit. Der KfW Award ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert.Die ersten fünf Gewinner erhalten zusammen 25.000 Euro und dieweiteren fünf am besten bewerteten Projekte erhalten jeweils einPreisgeld in Höhe von 1.000 Euro.In vielen Regionen Deutschlands wird zusätzlicher modernerWohnraum benötigt. Mit den Förderprogrammen der KfW werden dieSchaffung von neuem Wohnraum und die Modernisierung wertvollerBausubstanz gefördert. "Mit dem KfW Award Bauen und Wohnen 2017wollen wir Bauherren anregen, ganzheitlich und unter Berücksichtigungdes jeweiligen Umfeldes Wohnraum zu modernisieren, zu erweitern oderumzugestalten", sagt Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfWBankengruppe und betont: "Gute Beispiele können andere motivieren undbegeistern. Darum schreiben wir den KfW-Award Bauen und Wohnenbereits zum 15. Mal aus."Die Ausschreibungsphase endet am 01. März 2017. Der KfW-Award wirdin einer feierlichen Preisverleihung am 22. Mai 2017 in derHauptstadtrepräsentanz der Bertelsmann AG, Unter den Linden 1, Berlinverliehen.Informationen und Bewerbungsunterlagen stehen ab sofort unterwww.kfw.de/awBeard-bewerbung zur Verfügung.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM) Sybille BauernfeindTel. +49 (0)69 7431 2038, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Sybille.Bauernfeind@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell