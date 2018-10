15 Uraufführungen live aus Donaueschingen im Radio und im Web (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Musiktage vom 19. bis 21. Oktober in SWR2 / Live-Videostreams aufSWRClassic.de / Fünfteilige Sendereihe "SWR2 JetztMusik" ab 31.Oktober mit weiteren Konzerten15 Uraufführungen der Donaueschinger Musiktage 2018 werden live imKulturradio SWR2 zu hören sein. Darunter sind Werke namhafterKomponisten für Neue Musik wie Francesco Filidei, Benedict Mason,Isabel Mundry, Enno Poppe, Marco Stroppa und Agata Zubel. SWR2überträgt insgesamt sechs Konzerte des weltweit renommiertestenFestivals für Neue Musik live, darunter das Eröffnungskonzert am 19.Oktober (20 Uhr) und das Abschlusskonzert am 21. Oktober (17:05 Uhr),jeweils mit dem SWR Symphonieorchester und mit dem SWR Vokalensemble(am 19.10.). Das Eröffnungskonzert wird auch als Live-Videostream aufSWRClassic.de zu sehen sein. Unmittelbar vor der Eröffnung amFreitag, 19. Oktober, stellt SWR2 um 19:05 Uhr in einerSpezialsendung das Festivalprogramm vor und blickt mit Gesprächen undReportagen hinter die Kulissen.Drei Ensemble-Konzerte und Now Jazz Session live in SWR2 AmSamstag, 20. Oktober, gibt es drei weitere Live-Konzerte imKulturradio SWR2: ein Programm mit dem norwegischen Cikada Ensembleum 14:05 Uhr, ein Konzert für Live-Elektronik mit demExperimentalstudio des SWR und dem Ensemble Mosaik um 20 Uhr sowiedie Now Jazz Session mit dem schwedischen Organisten Sten Sandell um22 Uhr. Am Sonntag (21.10.) wird um 11 Uhr ein Konzert mit demKlangforum Wien live übertragen. Die Sendung "SWR2 JetztMusik"präsentiert vom 31. Oktober bis 28. November 2018 jeden Mittwoch um23:03 Uhr weitere Konzertmitschnitte und Berichte über das Festival."Thinking Things" von Georges Aperghis auf SWRClassic.de Neben demEröffnungskonzert zeigt SWRClassic.de, das Webportal für dieOrchester, Ensembles und Festivals des Südwestrundfunks, auch dieDeutsche Erstaufführung des Werks "Thinking Things" von GeorgesAperghis als Live-Videostream (20. Oktober 2018, 16:30 Uhr).Zusätzlich zum detaillierten Programm gibt es auf SWRClassic.deaktuelle Berichte und Tagesvideos mit Eindrücken von Proben,Konzerten und Publikumsreaktionen.Die Donaueschinger Musiktage im Fernsehen Das Kulturmagazin"Kunscht!" berichtet am Donnerstag, 18. Oktober, um 22:45 Uhr im SWRFernsehen über die Donaueschinger Musiktage 2018 und wirft einenBlick hinter die Kulissen des Festivals.Festivalprogramm, Live-Konzerte, Blog: SWRClassic.de AlleRadiosendungen auch im Webradio auf SWR2.de/musik.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/donaueschingermusiktage2018Vollständige Übersicht aller SWR2-Sendungen als PDF-Download:www.SWR.de/kommunikation Pressefotos zum Download: www.ARD-foto.dePressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel.: 07221 929 23854,oliver.kopitzke@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell