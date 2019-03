Finanztrends Video zu



mehr >

Unterföhring (ots) -Hilft Meredith (Ellen Pompeo) ihrem Glück auf die Sprünge? In derneuen Staffel von »Grey's Anatomy« sehnt sich die Chirurgin nacheinem neuen Mann in ihrem Leben. Wie es der Zufall will, ist ihreneue Patientin Cece (Caroline Clay) Expertin auf diesem Gebiet - siebetreibt eine Partneragentur und will Meredith nur zu gernevermitteln. Ob das nötig ist? Der neue Orthopäde Dr. Atticus »Link«Lincoln (Chris Carmack) scheint Gefallen an der Single-Frau zu finden... ProSieben zeigt die 15. Staffel von »Grey's Anatomy« ab 27. März2019, mittwochs, um 20:15 Uhr (Start mit Doppelfolge).© ABC Studios/Eric McCandlessDieses Bild darf bis 27.03.2019 honorarfrei fuer redaktionelleZwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden.Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache undausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbHmoeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. DasFoto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendetwerden. Nicht fuer EPG und Social Media! Es darf nicht archiviertwerden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Bei Fragen: 089/9507-7299.Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell