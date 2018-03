15 Schulen in der Endrunde des Deutschen Schulpreises 2018

Stuttgart (ots) - 15 hervorragende Schulen haben es in dieEndrunde des Deutschen Schulpreises 2018 geschafft. Er wird am 14.Mai in Berlin verliehen. Eine Expertenjury hat die Schulen auf ihrerSitzung am 22. März nominiert. Sie kommen aus aus Bayern (1),Brandenburg (1), Bremen (1), Hamburg (3), Hessen (2),Mecklenburg-Vorpommern (2), Niedersachsen (1) und Nordrhein-Westfalen(4).Die nominierten Schulen nehmen mit einer Delegation aus Schülernund Lehrern an der feierlichen Preisverleihung am 14. Mai 2018 inBerlin teil. Dann entscheidet sich, wer die begehrten Preise mit nachHause nimmt. Der Hauptpreis ist mit 100.000 Euro ausgestattet, diefünf weiteren Preisträger erhalten je 25.000 EUR. Auch die nichtausgezeichneten Finalisten werden mit Anerkennungspreisen in Höhe vonje 5.000 EUR bedacht. Damit ist der Deutsche Schulpreis derhöchstdotierte Wettbewerb für Schulen in Deutschland. Viele Schulenhaben jahrelang an ihrer Qualität gearbeitet, um sich daraufvorzubereiten.Alle nominierten Schulen haben zuvor ein aufwendigesBewerbungsverfahren durchlaufen. Eine Jury aus Praktikern undBildungswissenschaftlern hatte zunächst auf Basis derBewerbungsunterlagen 20 Schulen in ganz Deutschland ausgewählt, dieAnfang des Jahres von Juryteams besucht und begutachtet wurden. ImAnschluss hat die Jury 15 Schulen für die Endrunde des DeutschenSchulpreises nominiert.Alle 20 Schulen, die von der Jury besucht wurden und keinen Preiserhalten werden, profitieren vom neuen Schulentwicklungsprogramm desDeutschen Schulpreises. Über zwei Jahre erhalten sie eineindividuelle Prozessbegleitung und nehmen an Seminaren undVernetzungsangeboten teil.Die Robert Bosch Stiftung vergibt den Deutschen Schulpreis seitdem Jahr 2006 gemeinsam mit der Heidehof Stiftung. Medienpartner sinddie ARD und die ZEIT Verlagsgruppe. Seit dem Start des Programmshaben sich rund 2.000 Schulen für den Preis beworben. Bei derEntscheidung über die Preisträger bewertet die Jury sechsQualitätsbereiche: "Leistung", "Umgang mit Vielfalt","Unterrichtsqualität", "Verantwortung", "Schulklima, Schulleben undaußerschulische Partner" und "Schule als lernende Institution". DieseMerkmale sind inzwischen als Kennzeichen für gute Schulqualitätallgemein anerkannt.Im vergangenen Jahrzehnt hat der Deutsche Schulpreis nachhaltigeImpulse für die deutsche Bildungslandschaft gesetzt und zurEntstehung einer ganzen Bewegung guter Schulen geführt. Seit Beginnvernetzen sich die ausgezeichneten Schulen miteinander und sorgendafür, dass auch andere Schulen in Workshops, Seminaren undHospitationsprogrammen von den Erfahrungen und Ideen der Preisträgerlernen. Um die gute Schulpraxis noch stärker in die Breite zu tragen,haben die Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung Anfang 2015die Deutsche Schulakademie gegründet. Die bundesweit aktive undunabhängige Institution für Schulentwicklung und Lehrerfortbildungmacht die Erfahrungen der über 60 Preisträgerschulen des DeutschenSchulpreises für andere Schulen und Schulträger verfügbar. DieserPraxisansatz ist besonders innovativ in Deutschland.Der Deutsche Schulpreis 2018: Die Nominierten (sortiert nachBundesland)Name der Schule/ Ort/ Bundesland/ PLZ- Montessori Fachoberschule, München, Bayern, 80939- Leonardo Da Vinci Campus, Nauen, Brandenburg, 14641- Gesamtschule Bremen Ost, Bremen, 28325- Schule an der Glinder Au, Hamburg, 22115- Stadtteilschule Winterhude, Hamburg, 22303- Walddörfer Gymnasium, Hamburg, 22359- Franz-Leuninger-Schule, Mengerskirchen, Hessen, 35794- Liebfrauenschule, Frankfurt a.M., Hessen, 60313- Eldenburg-Gymnasium Lübz, Lübz, Mecklenburg-Vorpommern, 19386- Evangelisches Schulzentrum Martinschule, Greifswald,Mecklenburg-Vorpommern, 17491- IGS List, Hannover, Niedersachsen, 30163- Annette-Gymnasium, Münster, Nordrhein-Westfalen, 48143- Johannes-Kepler-Gymnasium, Ibbenbüren, Nordrhein-Westfalen,49477- Karlschule, Hamm, Nordrhein-Westfalen, 59065- Matthias-Claudius-Schule, Bochum, Nordrhein-Westfalen, 44795Mehr Informationen und Pressebilder der nominierten Schulen findenSie unterwww.deutscher-schulpreis.de/presseÜber die Robert Bosch StiftungDie Robert Bosch Stiftung GmbH gehört zu den großen,unternehmensverbundenen Stiftungen in Europa. In ihrer gemeinnützigenArbeit greift sie gesellschaftliche Themen frühzeitig auf underarbeitet exemplarische Lösungen. Dazu entwickelt sie eigeneProjekte und führt sie durch. Außerdem fördert sie InitiativenDritter, die zu ihren Zielen passen.Die Robert Bosch Stiftung ist auf den Gebieten Gesundheit,Wissenschaft, Gesellschaft, Bildung und Völkerverständigung tätig. Inden kommenden Jahren wird sie darüber hinaus ihre Aktivitätenverstärkt auf drei Schwerpunkte ausrichten:- Migration, Integration und Teilhabe- Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland und Europa- Zukunftsfähige LebensräumeDie Robert Bosch Stiftung bekennt sich zu den Werten und demVorbild ihres Stifters, Robert Bosch, und setzt dessenphilanthropisches Wirken fort. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrungverfügt sie in ihren Fördergebieten über ein breites Wissen, dieQualifikation zur Entwicklung von Lösungen und ein umfangreichesNetzwerk von Partnern, Experten und Praktikern.Die Robert Bosch Stiftung ist alleinige Trägerin des Robert BoschKrankenhauses und der zugehörigen Forschungsinstitute in Stuttgart,Institut für Geschichte der Medizin (IGM) und Dr. MargaretheFischer-Bosch-Institut für Klinische Pharmakologie (IKP), sowie desInternational Alumni Center (iac) in Berlin. Sie ist Gesellschafterindes UWC Robert Bosch Colleges in Freiburg und der DeutschenSchulakademie in Berlin. Die Robert Bosch Stiftung hält rund 92Prozent der Geschäftsanteile an der Robert Bosch GmbH und finanziertsich aus den Dividenden, die sie aus dieser Beteiligung erhält. 