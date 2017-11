15 % der Privathaushalte besitzen einen Kaffeevollautomaten

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Wiesbaden (ots) - In 15 % der privaten Haushalte in Deutschlandstand am Jahresanfang 2017 ein Kaffeevollautomat. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg damit derAusstattungsgrad dieser Geräte im Vergleich zum Beginn der Erfassungim Jahr 2014 um 3 Prozentpunkte (2014: 12 %).8 % der Singlehaushalte und 26 % der Vier-Personen-Haushaltebesaßen einen Kaffeevollautomaten. Haushalte mit höheremHaushaltseinkommen leisteten sich eher ein solches Gerät alsHaushalte mit niedrigem Einkommen. Rund 39 % der Haushalte mit einemmonatlichen Haushaltsnettoeinkommen von 5 000 bis unter 18 000 Eurobesaßen eine solche Maschine. Bei Haushalten mit einem monatlichenNettoeinkommen von 1 300 bis unter 2 600 Euro waren es nur 11 % derHaushalte.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2017/GenTable_2017.html zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Auskunftsdienst Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen,Telefon: + 49 611 75 8880,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell