15. Linyi Calligrapher Sage Cultural Festival beginnt in Kürze

Linyi, China (ots/PRNewswire) - 15. Linyi Calligrapher SageCultural Festival beginnt in Kürze--- Sie sind eingeladen, die Schönheit dieser beeindruckendenKultur im Geburtsort von Xizhi Wang zu bewundern, einer derbedeutendsten chinesischen Kalligrafen aller Zeiten.Zur Feier des 1714. Jahrestages der Geburt von Xizhi Wang - einerberühmten Persönlichkeit in der Geschichte der chinesischenKalligrafie - und zur Bewahrung der Vielfalt der traditionellenchinesischen Kultur wird vom 3. bis 7. September 2017 das 15. LinyiCalligraphy Cultural Festival abgehalten. Die Eröffnungsfeier ist fürden Vormittag des 4. Septembers anberaumt.In den vergangenen Jahren hat der städtische Parteiausschuss unddie Regierung von Linyi ihre Bemühungen bei der kulturellenEntwicklung verstärkt und dieses kulturelle Kalligrafie-Festival seit14 aufeinanderfolgenden Jahren organisiert. Das Event hat sich fürdie Stadt mittlerweile zu einem Motor bei der Förderung vonkulturellen Veranstaltungen, bei der Entwicklung der kulturellenBereiche und bei der Image-Steigerung der Stadt entwickelt. In demBestreben, die Vielfalt der chinesischen Kultur zu bewahren undVorteile für die Öffentlichkeit zu schaffen, hat das Festival starkzur Popularität der kulturellen Aktivitäten und Ergebnissebeigetragen, v. a. mit den nationalen und internationalenDarstellungen "Geburtsstätte des Kalligrafie-Meisters, diebezaubernde Stadt Linyi" und "Eine chinesische Stadt derKalligrafie".