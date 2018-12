15 Jahre berufliche Privatschulen im Zentrum Berlins mit zukunftsweisenden Angeboten (FOTO)

Berlin (ots) -Ein Gespräch mit dem Schulgründer Professor Dr. Eberhard Meumannüber Voraussetzungen, Lernerfolge und Perspektiven der AbsolventenIn zentraler Lage Berlins, in der Friedrichstraße 231, unweit desgeschichtsträchtigen Ortes Checkpoint Charlie betreibt CampusBerufsbildung e.V. fünf private Schulen - das einzige privateberufliche Gymnasium der Bundeshauptstadt, eine einjährigeFachoberschule und drei Berufsfachschulen mit kaufmännischen undtechnischen Bildungsgängen.Welche Voraussetzungen sind für den Besuch Ihrer Privatschulenerforderlich? Sicher spielt das Einkommen der Eltern eineentscheidende Rolle.Professor Dr. Eberhard Meumann: Entscheidend ist die Motivationunserer Bewerberinnen und Bewerber. Wo der feste Wille zum Lernenvorhanden ist, stellen sich auch die entsprechenden Ergebnisse ein.Klarstellen möchte ich gleich zu Beginn, dass unsere Schulen für alleSchülerinnen und Schüler offen sind, und zwar unabhängig vomGeldbeutel der Eltern. Das Schulgeld ist nach denEinkommensverhältnissen der Familien moderat gestaffelt. Natürlichmüssen die gesetzlich vorgeschriebenen Zugangsvoraussetzungenvorhanden sein. Das bedeutet zum Beispiel für die kaufmännischen odertechnischen Berufsausbildungen mindestens der mittlereSchulabschluss.Und für den Besuch des beruflichen Gymnasiums?Professor Dr. Eberhard Meumann: Das Zeugnis muss zum Übergang indie gymnasiale Oberstufe berechtigen und die Bewerberinnen undBewerber dürfen bei Eintritt in die Einführungsphase nicht älter als20 Jahre sein.Bleiben wir beim beruflichen Gymnasium. Worin besteht dasBesondere Ihres privaten beruflich Gymnasiums, des einzigen seinerArt in Berlin?Professor Dr. Eberhard Meumann: Unser Gymnasium, das in dreiJahren zur Allgemeinen Hochschulreife führt, und unsere anderenstaatlich anerkannten Schulen arbeiten nach einem im deutschenberuflichen Schulwesen einmaligen modularen Konzept, das die Qualitätund Effektivität der Bildungsprozesse signifikant erhöht. Zudemverfügt unser Schulstandort im Herzen Berlins über modernstemateriell-technische Ausstattung. Davon zeugen vor allem 180Rechnersysteme, iPads für alle Gymnasiasten, Klassensätze von iPadsin allen anderen Bildungsgängen, Beamer neuester Generation,Internetzugeng in allen Klassenräumen, modernste Software undansprechendes, bequemes Mobiliar in allen Klassenräumen. Schließlichsind die Lehrerinnen und Lehrer unserer Schulen nicht nur pädagogischund fachlich hervorragend ausgebildet, sondern hoch motiviert in derZuwendung zu jedem einzelnen Schüler. Die jungen Menschen, die sichan unseren Schulen auf ihren Berufsabschluss und ihreStudierfähigkeit vorbereiten, fühlen sich wohl in dem modernenAmbiente, in der das Lernen fördernden Atmosphäre.Zum Schluss: Worin besteht das Wesentliche der Bilanz aus 15Jahren?Professor Dr. Eberhard Meumann: Wir haben in gemeinsamer Arbeitaller Beschäftigten Hunderten jungen Menschen erfolgreich den Weg zumStudium und in die Berufstätigkeit geebnet. Viele unserer Absolventenverfügen inzwischen über Hochschulabschlüsse und sind in renommiertenUnternehmen beruflich fest integriert. Geschäftsführer von Firmenfragen regelmäßig nach, um Absolventen zu akquirieren. Und nicht zuvergessen: Die Prüfungsergebnisse unserer Abiturienten zählen immerwieder zu den besten des Landes.Bewerbungen für die Aufnahme 2019 sind ab sofort möglich.www.campus-bb.dePressekontakt:Karin BeckerMarketing & PRCampus Berufsbildung e. V.Friedrichstr. 23110969 BerlinTel.: 030 37449620E-Mail: k.becker@campus-bb.deOriginal-Content von: Campus Berufsbildung e.V., übermittelt durch news aktuell