15 Jahre Zeit, um reich in den Ruhestand zu gehen? 2.500 € jetzt in diese Aktie investiert, könnte ein cleverer Schritt sein!

Wer reich in den Ruhestand gehen möchte, der benötigt vor allem drei Dinge: Einerseits einen gewissen, eigenen Einsatz, der mittel- bis langfristig deine eigene Altersvorsorge darstellen könnte. Zum anderen eine solide Rendite, die über einige Jahre den eigenen Einsatz steigert. Und drittens ein idealerweise stabiles oder trendstarkes Geschäftsmodell, das Wachstum und Rendite nach sich ziehen kann.

Wer beispielsweise 2.500 Euro zur Verfügung hat, der könnte hiermit einige clevere Investitionen tätigen, die für einen reicheren Ruhestand herhalten können. Die Aktie von LTC Properties (WKN: 884625) kann dabei eine interessante Wahl sein, wenn man den eigenen Ruhestand beispielsweise über einen Zeitraum von 15 Jahren retten möchte.

Profitiere von den Babyboomern!

Die Aktie von LTC Properties besitzt eigentlich ein stabiles, wenngleich lediglich moderat wachsendes Geschäftsmodell. Das Unternehmen ist wird schließlich als sogenannter Real Estate Investment Trust (kurz REIT) gehandelt. Das bedeutet zwar solide Umsätze und Ergebnisse durch einen Immobilienfokus. Allerdings auch stets einen hohen Anteil an Dividendenausschüttungen. Eben auch aufgrund des REIT-Status. Dadurch erscheinen die Wachstumsmöglichkeiten eher begrenzt.

LTC Properties investiert dabei selbst bloß in die jeweiligen Immobilien aus dem Bereich der Altersvorsorge. Diese werden wiederum an Drittpartner vermietet, die den Betrieb und das weitere „Vermieten“ an die alternden Menschen übernehmen. Das sichert einerseits trendstarke Umsätze und Ergebnisse. Birgt jedoch auch ein größeres Risiko: nämlich das des Ausfalls.

Sollte ein Betreiber der Alterseinrichtungen pleitegehen, so spürt LTC Properties das natürlich stärker. Zwar besitzt das Unternehmen mit über 200 Immobilien ein diversifiziertes Portfolio. Da jedoch einige Betreiber mehr als eine Immobilie betreuen, könnte es hier spürbare Einbrüche geben. Zumal der Markt der Alterseinrichtungen in den USA noch von einem intensiveren Wettbewerb geprägt ist.

Es gibt allerdings einen Hoffnungsschimmer: die Babyboomer. Die Generation, die unter diesem Namen bekannt ist, wird schließlich immer älter und dürfte innerhalb der nächsten anderthalb Jahrzehnte für mehr Nachfrage und einen ausgeglicheneren Markt sorgen. Es könnte sich hier somit eine stabile Zeit abzeichnen. Ja, vielleicht sogar eine eines weiterhin moderaten bis beständigen Wachstums.

Eine starke Dividende!

Für Investoren könnte das wiederum die Ausgangslage für eine starke und womöglich ebenfalls über Jahre und Jahrzehnte moderat steigende Dividende sein. Die Historie von LTC Properties ist seit vielen Jahren von Konstanz geprägt. Wobei es in den letzten sieben Jahren auch insgesamt drei Erhöhungen der Ausschüttungen gegeben hat. In einem ausgeglicheneren Markt lässt das womöglich auf einen Sprung bei der Dividende hoffen.

Gegenwärtig zahlt der US-REIT jedenfalls auf monatlicher Basis 0,19 US-Dollar an die Investoren aus, die bei einem aktuellen Aktienkursniveau von 39,87 US-Dollar (03.06.2020, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite in Höhe von 5,71 % entsprechen würde. Ein starker Wert, wobei man als Investor bei einer initialen Investition in Höhe von 2.500 Euro direkt 142,75 Euro an Dividende erhalten würde. Rein rechnerisch zumindest.

Der Kniff, weshalb die Aktie langfristig einen bedeutenden Unterschied machen kann, sind Reinvestitionen und dadurch resultierend ein künstliches Dividendenwachstum: Wenn wir über einen Zeitraum von 15 Jahren beispielsweise davon ausgehen, dass man als Investor die Dividende um 5 % pro Jahr steigern kann (was alleine die Reinvestitionen ermöglichen könnten, ohne eigenes Dividendenwachstum), würde die Dividendenrendite hier auf 11,88 % steigen. Oder eine Investition in Höhe von 2.500 Euro bereits ein zusätzliches passives Einkommen in Höhe von 297 Euro ermöglichen. Beziehungsweise von knapp 25 Euro pro Monat.

Ein gigantischer Anfang!

Keine Frage: Eine Investition in Höhe von 2.500 Euro in die Aktie von LTC Properties wird alleine zwar nicht deinen Ruhestand retten. Allerdings könnte es ein interessanter Anfang sein. Vor allem, wenn man die Möglichkeit besitzt, die Dividenden zu reinvestieren und dadurch zu einem verlässlichen, wenngleich künstlichen Dividendenwachstum kommt.

Vincent besitzt Aktien von LTC Properties.

