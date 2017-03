15 Jahre PR Report Awards: Die Ausschreibung ist gestartet

Berlin (ots) - Die Ausschreibung für die PR Report Awards 2017 istgestartet: Bis zum 18. Mai können Unternehmen und Agenturen ihreKampagnen und Projekte bei dem renommierten Branchenpreis einreichen.Die 24 Wettbewerbskategorien bilden das breite Spektrum derKommunikationsbranche ab: Auszeichnungen gibt es in den Bereichen"Corporate", "Marken und Produkte", "Public Affairs","Content-Kommunikation" und "Spezialkompetenzen". Gold Awards winkender Kampagne, der Kommunikationsberatung, dem Team, dem Kommunikatorund den Young Professionals des Jahres. Die Winners Night der PRReport Awards 2017 findet am 16. November in Berlin statt.Zur 31-köpfigen Jury unter dem Vorsitz von Chefredakteur DanielNeuen gehören Kommunikationsverantwortliche aus Unternehmen undOrganisationen, Kommunikationsberater und die beiden Gewinner derNachwuchsinitiative #30u30 des Vorjahres. Die Kategorien wurden wiein jeder Saison weiterentwickelt und den Markttrends angepasst. "DiePR Report Awards sind seit 15 Jahren ein Spiegel der Entwicklungen inder Kommunikationsbranche", sagt Daniel Neuen. "Man sieht das sowohlan den Inhalten, um die es in den Kategorien geht, als auch an denInstrumenten, die ausgezeichnet werden."Schauplatz der Preisverleihung am 16. November 2017 wird wiederdas KOSMOS Berlin sein, wo die PR Report Awards im vergangenen Jahrerstmals gastierten. Verantwortlich ist das Berliner Büro desMedienfachverlags Oberauer unter der Leitung von Sebastian Vesper.Der frühere Chefredakteur des Magazins PR Report hatte die Awards vor15 Jahren mit aus der Taufe gehoben. Vesper: "Im Jahr 2016 haben wirder Preisverleihung mehr Raum für Inhalte und Networking gegeben. Diepositive Resonanz auf die neue Location bestärkt uns darin, diesenWeg in 2017 weiter zu gehen."Einreichungen zu den PR Report Awards sind bis zum 18. Mai 2017möglich. Informationen zu den Kategorien, zur Jury und zum Wettbewerbsowie alle relevanten Termine gibt es unter www.prreportawards.de.Über die PR Report Awards: Seit 2003 zeichnet das Magazin PRReport in jeder Saison die erfolgreichsten Projekte und Personen derdeutschsprachigen Kommunikationsszene aus. Höhepunkt ist einefeierliche Verleihung (Winners Night) in Berlin. Die PR Report Awards2017 werden unterstützt von WIRmachenDruck, Kantar Media und newsaktuell.Pressekontakt:Medienfachverlag Oberauer, Büro BerlinAnna WellendorfTelefon +49 (0)30-3642865-12E-Mail: prreportawards@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell