Mainz (ots) -Der 15. "Nachtschicht"-Film "Es lebe der Tod" führt denKriminaldauerdienst (KDD) im 15. Jahr ins Milieu. Das ZDF zeigt denFilm am Montag, 12. November 2018, 20.15 Uhr; in der ZDFmediathek istder Fernsehfilm der Woche bereits ab Freitag, 9. November 2018, 10.00Uhr, abrufbar. Zum KDD-Team gehören Barbara Auer, Armin Rohde,Minh-Khai Phan-Thi, Tedros Teclebrhan und Özgür Karadeniz. Inweiteren Rollen spielen Prince Kuhlmann, Kida Khodr Ramadan, GustavPeter Wöhler, Albrecht Ganskopf und andere. Seit dem"Nachtschicht"-Start erfreut sich die Krimireihe von Autor undRegisseur Lars Becker großer Beliebtheit: Der erste Film, "Amok",wurde im März 2003 im ZDF ausgestrahlt (5,85 Mio. Zuschauer,Marktanteil: 17,3 Prozent). Der zuletzt gesendete 14. Film mit demTitel "Ladies First" wurde im Februar 2017 von 5,84 MillionenZuschauern (17,1 Prozent Marktanteil) gesehen.Möbelmarktbetreiber Johnny de Groot (Roland Koch) amüsiert sich imPuff. Plötzlich sackt er leblos unter der Prostituierten Zora (AlmilaBagriacik) zusammen. Zora gerät in Panik und drückt den Alarmknopf.Die Zuhälter Angelo (Frederick Lau) und Claude (Murathan Muslu) eilenherbei. Sie stopfen den Leblosen in seine Klamotten und tragen ihndie Treppe runter. Schon betreten Hauptkommissar Erichsen (ArminRohde) und Kollege Elias Zekarias (Tedros Teclebrhan) dasEtablissement, um nach dem Rechten zu schauen. De Groot konntenAngelo und Claude in letzter Sekunde an der Bar drapieren. Als deGroots Ehefrau Anita (Natalia Wörner) auf dem Polizeireviererscheint, um ihren Mann als vermisst zu melden, fällt bei Erichsender Groschen: Das war der Mann aus dem Bordell.