Unterföhring (ots) -Wie sah Micaela Schäfer doch gleich in Staffel eins aus? War Tessa aus Staffel vier wirklich die größte Drama-Queen? Wie haben sich die Nachwuchsmodels auf den Laufstegen geschlagen? Und warum wurde aus Klaudia mit K aus Staffel 13 eine Gewinnerin der Herzen? In "Germany's next Topmodel - die schönsten Mädchen, die unvergesslichsten Momente" lässt ProSieben am Donnerstag, 28. Mai 2020, um 20:15 Uhr noch einmal 15 Jahre #GNTM Revue passieren.Die größten Tränenqueens, die lustigsten Eigenbrötlerinnen, die witzigsten Alleinunterhalterinnen oder auch die spannendsten und emotionalsten Heldenreisen der #GNTM Teilnehmerinnen. In verschiedenen Kategorien, geht es für die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" um die Plätze eins bis fünf. Die Zeitreise durch 15 Jahre #GNTM zeigt außerdem auch noch einmal die abgefahrensten Shootings, die außergewöhnlichsten Catwalk-Performances und die actionreichsten Show-Momente. In jeder Kategorie treffen die #GNTM-Fans auf alt bekannte Gesichter aber auch auf unlängst vergessene Mädchen, an die man sich immer wieder gerne erinnert."Germany's next Topmodel - die schönsten Mädchen, die unvergesslichsten Momente", am Donnerstag, 28. Mai 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben.