15 Jahre Felix Kommunikation (FOTO)

Frankfurt am Main/Berlin (ots) -- 2005: Carl Zeiss AG-Vorstand erster Kunde der Felix Kommunikation- 2009: Leitung Unternehmenskommunikation BIONADE (Verkauf an Oetker)- 2020: 6 Jahre Mental- und Auftrittscoach von Jens SpahnDie Felix Kommunikation ist seit nunmehr 15 Jahren ein führendes Beratungs- undCoachingunternehmen für Manager und Politiker. Das von Dr. Ulrich Felixgegründete Unternehmen wurde am 1. März 2005 ins Handelsregister eingetragen undentstand aus der ersten deutschen Moderatorenschule und einemPR-Beratungsunternehmen.Der Ansatz und die für die spezielle Zielgruppe entwickelten Methoden, sind dasAlleinstellungsmerkmal von Dr. Ulrich Felix Schneider: er verbindetAuftrittshandwerk mit der Erarbeitung und Darstellung von Inhalten sowiemental-psychologisches Coaching im one-to-one-Setting."Normale Menschen interessieren mich nicht. Mich interessieren nur schwierigeMenschen. Erfolgreiche Menschen sind immer schwierig. Am schwierigsten ist aberder öffentliche Auftritt. Denn ohne mentale Arbeit und Psyche fehlt etwas ganzwesentliches.", sagt der Gründer und Medienauftrittscoach.Autorisierte Referenz-Statements zum Jubiläum:Jens Spahn (Bundesgesundheitsminister):"Ich schätze an Dr. Ulrich Felix Schneider den unabhängigen Geist und seineungewöhnlichen Methoden, die er in den letzten Jahren stetig weiterentwickelthat. Er bietet Auftrittshandwerk, Public Relations und mentales Coaching inspannender Weise."Diana Rauhut (Vorstand Mainova AG):"Ich bin glücklich mit Ihnen und Ihrem Team zusammenarbeiten zu dürfen. Siehaben die Gabe, die individuellen Persönlichkeiten zu erkennen und mit denrichtigen Techniken in eine authentische Kommunikation zu überführen.Beeindruckend ist auch Ihre Einordnung des Redners in das Gesamtgefüge desInterviews oder der Diskussion. Zudem eine exzellente Vorbereitung für dasPodium in Berlin. - klar, verständlich und fokussiert."Dr. Andreas Rauschenbach (Head of Communications, Infectopharm):"Was Sie aber ganz besonders auszeichnet, ist Ihre einmalige Art, binnenkürzester Zeit mit den Teilnehmern eine vertrauensvolle Basis zu finden. Aufdieser Ebene entwickelt sich bisweilen der Plan in eine ungeahnte und imErgebnis noch viel bessere Richtung. Selbst sonst sehr "zugeknöpfte" Teilnehmererreichen Sie und bringen sie dazu, sich zu öffnen und auf einer sehrpersönlichen Ebene über sich und ihre spezifischen Hemmnisse zu reflektieren.Der Erfolg ist wesentlich nachhaltiger als frontal vermittelte Informationenüber rhetorisches Basiswissen."Das Video über das Medientraining von Jens Spahn aus dem Jahr 2014 finden Sie imInternet unter www.felix-kommunikation.de oder auf youtube unter dem Stichwort"Tabubruch: Jens Spahn über seine Medientrainings"https://www.youtube.com/watch?v=kfrY051CSjQWir bitten um Verständnis, dass wir zu den genannten Referenzen aus Gründen derVertraulichkeit keine darüber hinaus gehenden Auskünfte erteilen.Ausblick - neues Coachingfeld:Ein neuer Schwerpunkt ist das Generationencoaching für Unternehmerfamilien. Inder Unternehmensnachfolge führt der Kampf um Aufmerksamkeit, Deutungsmacht undpersönliche Entfaltungswünsche in der Familie und im Unternehmen zu lähmendenStagnationsprozessen und zu kräftezehrenden Auseinandersetzungen. Dieses Feldwird derzeit hauptsächlich Anwälten und Unternehmensberatern überlassen. Miteinem psychologisch-orientierten Coaching bietet Dr. Ulrich Felix Schneiderhierzu ein ergänzendes Angebot.Das 360°Auftrittscoaching und Kommunikationscoaching von Dr. Ulrich FelixSchneider unterstützt CEOs, Vorstände, Aufsichtsräte, Eigentümer vonFamilienunternehmen, Top-Führungskräfte und Unternehmenssprecher je nachindividuellem Bedarf. Seien es Ansprachen auf Haupt- undMitarbeiterversammlungen, kritische Interviews, TV- und Radioschaltgespräche,Talkrunden, Paneldiskussionen oder konfrontative Situationen im Aufsichtsratsowie innerbetriebliche oder innerfamiliäre Auseinandersetzungen inFamilienunternehmen. Als Spezialist für erfolgskritische Personenauftrittebieten wir unseren Kunden, in diskretem Setting mit einem hauseigenenTV-Trainingsstudio in der Frankfurter City, einen inhaltlich und methodischumfassenden Coaching- und Entwicklungsansatz. Bei mentalen Veränderungsprozessenkann dieser auch psychologisch in die Tiefe gehen.