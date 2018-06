15. Internationales Welt-Kindertheater-Fest startet in 14 Tagen in Lingen (Ems), Niedersachsen (FOTO)

Lingen (Ems) (ots) -- Über 300 teilnehmende Kinder aus 5 Kontinenten und 19 Ländern- Große Eröffnungsveranstaltung mit rund 2800 Teilnehmern in derEmslandArena in Anwesenheit zahlreicher Persönlichkeiten, darunterauch viele Botschafter aus Berlin- Einziges vom Weltverband für Amateurtheater (AITA/IATA -International Amateur Theatre Association) anerkanntesWelt-Kindertheater-Fest findet alle zwei Jahre stattWas haben Antalya, Kopenhagen, Toyama (Japan), Moskau, Havanna(Kuba), Stratford (Kanada) und Lingen (Ems) in Niedersachsengemeinsam? In all diesen Städten hat bereits dasWelt-Kindertheater-Fest stattgefunden und in zwei Wochen ist eswieder soweit: Das Theaterfest, das in diesem Jahr unter dem Mottosteht "Children Move the World", wird alle zwei Jahre weltweitdurchgeführt. Alle vier Jahre findet es - organisiert vomTheaterpädagogischen Zentrum der Emsländischen Landschaft - in Lingenstatt, wo es auch erstmalig 1990 ins Leben gerufen wurde."Wir hätten vor fast 30 Jahren nicht damit gerechnet, dass dasFest weltweit einmal eine so große Anziehungskraft haben würde. DieEntwicklung des Festivals macht deutlich, dass das spielerischeMiteinander der Kinder aus den unterschiedlichsten Kulturkreiseneinen sehr wichtigen, friedlichen Beitrag zur Völkerverständigungleistet", so Norbert Radermacher, der Ideengeber für dieses Fest."Was in Lingen vor 28 Jahren ins Leben gerufen wurde, ist eineeinmalige Erfolgsgeschichte im Bereich des Amateurtheaters", so derPräsident des Weltverbands für Amateurtheater IATA, Rob vanGenechten. Das Konzept wurde global ausgerollt, weil es auf derganzen Welt großen Zuspruch fand. Das Fest lebt von und mit denKindern, die aus aller Welt alle zwei Jahre zusammenkommen, umgemeinsam voneinander zu lernen, sich auszutauschen undzusammenzuwachsen. Der Erfolg ist unser Ansporn das Fest weiter zuentwickeln und in die Welt zu tragen", meint der Präsident vanGenechten.Weltweit haben sich für das diesjährige Theaterfest über 80Theatergruppen aus 5 Kontinenten beworben. 19 Ländergruppen mit über300 Kindern hat die international besetzte Jury (vom InternationalenAmateurverbund für Theater / International Amateur TheatreAssociation / AITA) im letzten Jahr nominiert. DieKindertheatergruppen kommen aus Armenien, Benin, China, Deutschland,El Salvador, Estland, Ghana, Griechenland, Indien, Indonesien, Japan,Kanada, Kolumbien, Kroatien, Mexiko, Paraguay, Sambia und Slowenienund der Ukraine.Die Idee für das diesjährige Motto des Festivals "Children Movethe World", ("Kinder bewegen die Welt") wurde von dem 9-jährigenJungen Merlin Krieger aus Lingen im Rahmen eines öffentlichenausgeschriebenen Wettbewerbs vorgeschlagen."Kinder bewegen die Welt und daher sehen wir es als unsere Aufgabean, gerade in dieser global sehr unruhigen Zeit, ein Zeichen derKultur- und Völkerverständigung zu setzen.Ein friedliches Miteinander in der Welt beginnt bei den Kindern.Sie begegnen einander und spielen zusammen - ohne die Sprache desanderen zu sprechen", so Dieter Krone, Oberbürgermeister der StadtLingen. Die Stadt ist neben öffentlichen und privaten Sponsoren einerder Hauptförderer des Festivals. Untergebracht werden die Kinder imAlter zwischen 8 und 18 Jahren in Gastfamilien. Ein Konzept, welchesnachhaltig dazu beiträgt, dass über sprachliche und kulturelleGrenzen hinweg dauerhafte und sehr persönliche Freundschaftenentstehen."Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Für dieAufführung im Rahmen der großen Eröffnungsfeier am 22. Juni vor rund2800 Zuschauern proben momentan rund 140 Kinder und Jugendliche ausden Tanz-, Theater- und Zirkusgruppen des TheaterpädagogischenZentrums. Die Choreographie all dieser Gruppen zu einem wunderbarenGanzen wird ein Höhepunkt der Veranstaltung sein", so Nils Hanraets,Künstlerischer Leiter des Festivals. Moderiert wird die Veranstaltungunter anderem von der 9-jährigen Marlina Manriquez Windisch sowie dem9-jährigen Ward Aloyousef aus Syrien, der erst vor zwei Jahren nachLingen gezogen ist. Ähnlich wie bei einem olympischen Einzug werdendie Landesgruppen in die EmslandArena einziehen und im Anschluss wirdes eine große Parade durch die Stadt zum Festivalgelände geben. Beidieser Feier werden auch Botschaftsvertreter anwesend sein, um ihreLandesgruppen persönlich zu begrüßen und zu beglückwünschen. DieBotschafter von Armenien, Benin und Paraguay haben bereits ihreTeilnahme zugesagt.Die Theaterstücke, die die Kinder aus den 19 Nationen innerhalbder acht Festivaltage aufführen, thematisieren ganz unterschiedlicheSchwerpunkte. Oftmals stehen sie in Bezug zu Alltagsthemen, die dieKinder beschäftigen. So wird in einem Stück aus Benin dasBildungsrecht thematisiert und so dem Zuschauer vor Augen geführt,dass Schulbildung keine Selbstverständlichkeit ist.Für die Zeit des Festivals wird das Gelände "An der Wilhelmshöhe"vor dem Theater umgestaltet zu einem "Park of Elements" - der sich inverschiedene Bereiche gliedert. So wird es eine kreative Zone, eineZone des Spiels, der Entspannung und der interkulturellen Begegnunggeben. Auf der großen Open Air-Bühne im Park, der "Stage ofElements", wird vor allem von lokalen Musik-, Theater- undTanzgruppen ein Rahmenprogramm geboten. Der Zugang und alle Angeboteim Festivalpark sind kostenlos; Kinder, Familien und Besucher jedenAlters sind eingeladen, diesen zusammen mit den Kindern aus allerWelt zu entdecken und mit allen Sinnen zu erleben. Karten für dieeinzelnen Aufführungen können in Lingen beim LWT (LingenerWirtschafts- und Touristikverband) und beim TPZ (TheaterpädagogischesZentrum) erworben werden. Nähere Informationen hierzu findenInteressierte auch auf der Webseite: www.weltkindertheaterfest.de.Lingen ist eine Stadt mit ca. 57.000 Einwohnern im Emsland(Niedersachsen) an der holländischen Grenze. 