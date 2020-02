15 Gewinner im Spiel 77: Statt 7.777 Euro mehr als eine halbe Million gewonnen (FOTO)

Koblenz (ots) - 563.701,60 Euro! Diesen Geldbetrag haben gleich 15Spielteilnehmer am Mittwochabend im Spiel 77 gewonnen. Und das mit nur fünfrichtigen Endziffern, für die es normalerweise "nur" 7.777 Euro gibt. Möglichmachte dies die garantierte Ausschüttung des Jackpots in der Gewinnklasse 1, derzwölfmal hintereinander nicht geknackt worden ist."So etwas hat es in der deutschen Lotto-Geschichte noch nicht gegeben", freutsich auch Jürgen Häfner, Geschäftsführer der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH undderzeit federführender Blockpartner des Deutschen Lotto- und Totoblocks. "Gleich15 Gewinner in der dritthöchsten Gewinnklasse - das war eineGarantieausschüttung wie aus dem Lotto-Lehrbuch. Wir gratulieren den 15 neuenHalbmillionären sehr herzlich."Kein Lottospieler hatte am Mittwochabend die komplette gezogene Gewinnzahl1936760 von rechts nach links auf seinem Tippschein. Diese muss mannormalerweise haben, um den Spiel-77-Jackpot zu knacken. Da bei derGarantieausschüttung der Jackpot in die nächst niedrigere Gewinnklasse 2 (6richtige Endziffern) wanderte und es auch dort keinen Gewinner gab, reichtendieses Mal fünf richtige Endziffern, um den großen Coup zu landen.Das schafften Tipper aus den folgenden Bundesländern: Baden-Württemberg (2),Bayern (2), Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,Nordrhein-Westfalen (3), Sachsen, Sachsen-Anhalt (2) und Schleswig-Holstein.Den Jackpot in der Lotto-Ziehung sicherte sich hingegen ein Spielteilnehmer ausRheinland-Pfalz. Er gewann mit den sechs Richtigen und der richtigen Superzahlalleine 4.343.033,70 Euro.Als reine Zusatzlotterie kann Spiel 77 nur in Verbindung mit einer Hauptlotteriewie LOTTO 6aus49, Eurojackpot, GlücksSpirale oder TOTO gespielt werden undbietet hier zusätzliche Gewinnchancen. Für die Ziehung am Mittwoch ist nur dieKombination mit der Hauptlotterie LOTTO 6aus49 möglich. Die Zusatzlotterie Spiel77 ist eine Endziffernlotterie, das heißt: Die Losnummer des Spielscheines istgleichzeitig die Basis für die siebenstellige Gewinnzahl. Je mehr Endziffern derLosnummer der Spielquittung (von rechts nach links) mit der gezogenen Gewinnzahlübereinstimmen, umso mehr hat man gewonnen.Grundsätzlich sind die Quoten in den einzelnen sieben Gewinnklassen fix. Schonmit einer richtigen Endziffer gibt es einen Gewinn von 5 Euro in Gewinnklasse 7.Nur in der Gewinnklasse 1 (alle 7 richtigen Endziffern) gilt dieJackpot-Regelung. Der Gewinn in dieser Gewinnklasse beträgt mindestens 177.777Euro. Durch die Jackpot-Regelung können auch Millionen-Beträge gewonnen werden.Die Chance auf die Gewinnklasse 1 ist 1 zu 10 Millionen. Zur Teilnahme ist einJa-Kreuz im Feld "Spiel 77" zu setzen.Pressekontakt:Clemens BuchPressesprecher für den Deutschen Lotto- und TotoblockLotto Rheinland-Pfalz GmbHFederführender Blockpartner im Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB)Ferdinand-Sauerbruch-Straße 256073 KoblenzTelefon: 0261 9438-2154Fax: 0261 9438-6619mailto:clemens.buch@lotto-rlp.dehttp://www.lotto-rlp.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53260/4519220OTS: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB)Original-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), übermittelt durch news aktuell