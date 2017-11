Hallbergmoos-München (ots) - Unter dem Motto "Nach vorne blicken -IT-Innovationen für den digitalen Wandel in der Logistik"veranstaltet der IT-Dienstleister EURO-LOG am 23. November sein 15.Praxis-Forum in München. Namhafte Kunden, welche die Eurolog SCMPlattform bereits zur Optimierung ihrer Lieferketten nutzen,referieren über den internationalen Einsatz ihrer Software-Lösungenaus der Cloud. Das Event findet in der Location MS-Weitblick, dassich im Nordwesten der Münchner Innenstadt befindet, statt.Die EURO-LOG AG feiert dieses Jahr ihr 25. Jubiläum. Für ihrPraxis-Forum konnte die EURO-LOG AG namhafte Referenten ausverschiedenen Branchen gewinnen. Logistik-Experte Sören Stade, LeiterLogistisches Prozesspartner Management Volkswagen Konzernlogistik,wird erläutern, welche Vorteile eine offene Informations- undDatenaustauschplattform im Inbound-Bereich bietet. Er wird Einblickein das prämierte Logistikprojekt "Discovery - Digital Supply ChainCommunication" geben. Die Gäste dürfen außerdem gespannt sein aufLogistik-Verantwortliche von Ingram Micro Distribution, Lenze SE,Alpla und Rudolph Logistik. Im Mittelpunkt dieserUnternehmensvorträge stehen die Themen globales Track&Trace,transparente Behälterbewegungen und mobile Logistik-Lösungen. Darüberhinaus wird Andreas Menn, Redakteur der WirtschaftsWoche, in dieGlaskugel blicken und in seinem Beitrag Zukunftsperspektiven derLogistik skizzieren.Der Name des Veranstaltungsortes MS-Weitblick ist Programm: DieTeilnehmer des Praxis-Forums lernen vom Erfahrungsschatz andererUnternehmen für die Zukunft ihrer eigenen digitalen Lieferketten. Siekönnen sich austauschen und vernetzen sowie verschiedeneSoftware-as-a-Service(SaaS)-Lösungen zur Gestaltung ihrer langenSupply Chains kennenlernen. Erfahrene Praktiker treffen aufleidgeprüfte Logistikverantwortliche, krisenerprobte Supply ChainManager auf Geschäftsführer, die sich dem ThemaEnd2End-Digitalisierung schon lange nähern wollten. Referenten,Partner, Kunden und Interessenten dieses Praxis-Forums sindpotentielle Kooperationspartner zum Aufbau eines zukunftsträchtigendigitalen Supply Chain Managements. "Den digitalen Wandel aussitzenist keine Option. Die Digitalisierung ist keine Eintagsfliege. Aktivmitgestalten lautet die Devise und führt zu nachhaltigem Erfolg",sagt Jörg Fürbacher, Vorstand der EURO-LOG AG.Das gesamte Programm und das kostenfreie Anmeldeformular zum 15.Praxis-Forum der EURO-LOG AG stehen unterwww.eurolog.com/praxis-forum bereit. Die Veranstaltungsplätze sindbegrenzt.Pressekontakt:EURO-LOG AGFrau Simone BognerPR ManagerTelefon: +49 (0) 811 9595-201E-Mail: presse@eurolog.comOriginal-Content von: EURO-LOG AG, übermittelt durch news aktuell